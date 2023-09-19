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女童誤食強鹼致食道灼傷狹窄 醫師以氣球擴張治療

中央社／ 花蓮縣19日電

花蓮6歲女童意外將杯狀容器中的清潔劑喝下肚，強鹼造成口腔、咽喉與食道嚴重灼傷，2個月後出現食道狹窄情況，花蓮慈濟醫院醫療團隊以氣球擴張術撐開助其恢復吞嚥。

花蓮慈濟醫院表示，小妍（化名）6月初不慎喝下放在浴室pH值13以上的清潔劑，意外發生後，經醫院急診室初步處置，並轉至病房住院，由腸胃內科醫師林振雄放置鼻胃管，一路深入至十二指腸，幫助她在灼傷的黏膜傷口癒合期間能維持營養，度過恢復期至6月底出院。

小兒部兒童腸胃科主任張雲傑指出，誤食強酸或強鹼的患者通常會在意外發生後3週至3個月間，因原先受傷的黏膜結痂、組織過度增生收縮，進而出現食道狹窄的現象，以致日後進食困難。

所以小妍從8月初開始逐漸只吃得下流質食物，甚至會吃不下直接吐出來，回診經上消化道攝影與胃鏡檢查，觀察到食道狹窄到最細的鼻胃管都無法通過，經胸腔到胃部的電腦斷層，發現狹窄最長達3.5公分以上，並確認嚴重狹窄區段至少有2處。

張雲傑表示，異物誤食在急診室是相當常見的情況，只是一般人嚐到味道不對或感覺到不適就會立刻停止，而像小妍一口氣吞入40至50c.c.的高腐蝕性液體，是他10年來在臨床看到誤食最大量的案例；由於強鹼接觸黏膜時帶來的灼熱感，相比起強酸較不強烈，加上小妍在喝下前的心態是毫無戒心的，情況才會如此嚴重。

由於無法順利攝取食物和吸收足夠營養，小妍的體重在短時間內降到12公斤以下，8月下旬再次入院接受治療。在與父母討論過後，花蓮慈院團隊利用氣球擴張術，將她的食道撐開至0.6至0.8公分，短期內解決了食道狹窄無法進食的問題，經過擴張術後，小妍終於可以吞嚥經咀嚼後的食物碎塊，在學校和家中都能正常地進食。

張雲傑指出，因食道狹窄部位在擴張後仍會再次縮起，需經過數次的擴張術，因此小妍仍需要定期追蹤情況，直到食道恢復至可穩定進食的寬度，預估將於今年底完成階段性治療。

張雲傑呼籲，若民眾誤食具強烈腐蝕性的液體或固體，除了應盡速送醫，也建議陪同者能帶著盛裝腐蝕性物體的容器，讓醫療團隊能第一時間更迅速準確地判斷誤食的量，並將其送到檢驗科驗酸鹼值；醫療團隊會先確認患者是否有口腔灼熱的感覺，必要時請耳鼻喉科醫師利用光纖內視鏡，檢查喉頭軟骨或後咽腔有無灼傷。除了咽喉、食道與胃部，吸入肺部的強酸、強鹼也可能引發吸入性肺炎，甚至後續須插管以穩定呼吸，萬萬不可輕忽。

花蓮 團隊 醫師

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