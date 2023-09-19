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流感升溫校園群聚多 3兒童出現流感併發腦炎重症

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明流感重症狀況。記者梅緣緣／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明流感重症狀況。記者梅緣緣／攝影

流感處流行期，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周流感門急診類流感人次上升，並且有新增35例流感併發重症及新增7例死亡。防疫醫師林詠青也說，其中有3例重症為未滿10歲的小朋友，除了要注意併發肺炎外也要注意是否有併發腦炎的神經學重症表現。

郭宏偉說，上周門急診類流感就診人次達10萬2087人次，近期呈上升趨勢，另近期上呼吸道感染群聚通報件數上升，上周通報65起，其中54起（83%）為校園群聚通報，檢出以流感病毒為主；近四周合約實驗室分離情形以流感病毒為多，社區為A型H1N1及H3N2共同流行。

疾管署發言人曾淑慧說，根據疫情中心監測，呼吸道病原最主要是以流感病毒為主，再來是呼吸道融合病毒、腺病毒、肺炎鏈球菌以及副流感病毒。

郭宏偉表示，上周新增35例流感併發重症 （20例A型H1N1、14例A型H3N2、1例B型），年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於8月27日至9月17日，其中27例具慢性病史，31例未接種本季流感疫苗

林詠青說，有3例是未滿10歲的個案，最小的為南部1歲女童一開始有類流感症狀，一周後出現癲癇等症狀為流感併發腦炎，所幸收治住院1周後病況好轉已經出院。第二例是中部6歲男童，有意識不清、走路不穩的狀況，經X光發現併發肺炎及腦炎，目前個案意識恢復清楚，但還是持續住院觀察中。

林詠青表示，第三例是南部8歲女童，除了類流感症狀外也有下肢無力的情形，就醫診斷後為感染流感併發腦炎，就醫治療後已經康復出現，3例都有併發腦炎。5歲以下的小朋友可能併發的重症，除了常見肺炎外也有併發腦炎的狀況，因此家長要是否有神經學的重症表現，如嗜睡、意識不清、走路不穩、抽筋、癲癇等 ，特別是出現急性壞死性腦炎的話，病程變化快、死亡率極高。

郭宏偉說，新增7例死亡（6例A型H1N1、1例A型H3N2），年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於8月25日至9月11日，均具慢性病史，其中4例未接種本季流感疫苗。

林詠青說，3例雖然有接種疫苗但也是去年１０月接種，7例都是出現類似類流感症狀並在發病1至2周過世。

疾管署統計，本流感季自去年10月1日起截至今年9月18日流感併發重症病例累計699例（以452例A型H1N1及229例A型H3N2為多），年齡層以65歲以上長者為多（占53%），83%未接種本季流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡156例（以117例A型H1N1及34例A型H3N2為多），73%未接種本季流感疫苗，94%具慢性病史。

另一方面，先前出包的公費流感疫苗登記系統誤植到去年意願書。曾淑慧表示，根據統計約有25萬名家長填寫去年意願書，已有7成（16萬名）民眾重新填寫。

流感疫苗 H3N2 類流感

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