莫德納XBB.1.5疫苗接種倒數 衛福部力拚中秋節前開打

新冠疫情持續下降，但是仍有XBB變異株在社區流行。疾管署發言人曾淑慧表示，莫德納XBB.1.5疫苗已經獲得食藥署專案許可，希望可以在中秋節前替65歲以上長者接種，但確定日期仍待食藥署檢驗封緘完成預估。

疫情中心主任郭宏偉指出，近期國內疫情處於低點，仍須持續關注後續疫情變化。近7日每日平均新增40例COVID-19本土確定病例（併發症），較前7日（9/5-9/11）的每日平均新增44例下降；近7日（9/12-9/18）平均每日新增6例死亡，與前7日（9/5-9/11）之每日死亡平均數6例相當。

郭宏偉也說，近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB（96%）為主流株，重點變異株以EG.5（30%）為多，其次為XBB.1.16（20%）及XBB.2.3（10%）。上一周新增檢出84例Omicron變異株確定病例，其中64例本土個案分別為59例XBB (重點變異株27例EG.5、9例XBB.1.16、6例XBB.1.5、6例XBB.2.3、3例XBB.1.9.2、2例XBB.1.9.1）、4例BA.2.75、1例BQ.1；另20例境外移入個案均為XBB（重點變異株12例EG.5、4例XBB.1.9.1、2例XBB.2.3、1例XBB.1.16、1例XBB.1.5）。

曾淑慧也說，國內近期新冠疫情雖下降，但併發症中65歲以上長者占78%，因此XBB.1.5疫苗規畫優先提供65歲以上長者接種。莫德納XBB.1.5疫苗9月13日已經獲得食藥署專案許可申請，預計在9月底提供民眾接種，希望在連假前可以順利開打，目前仍有部分行政作業仍在進行尚未完成。

曾淑慧說，第一批會先有70萬劑疫苗到貨，等到食藥署完成檢驗封緘才可有近一步估計，預計觀察長者接種情形3至7天後再開放給其他民眾，如醫護人員或防疫人員等會根據疫苗到貨量來決定。10月底前會有200萬劑到貨，今年底預計總共有200萬劑到貨。