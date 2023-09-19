莫德納XBB.1.5疫苗接種倒數 衛福部力拚中秋節前開打
新冠疫情持續下降，但是仍有XBB變異株在社區流行。疾管署發言人曾淑慧表示，莫德納XBB.1.5疫苗已經獲得食藥署專案許可，希望可以在中秋節前替65歲以上長者接種，但確定日期仍待食藥署檢驗封緘完成預估。
疫情中心主任郭宏偉指出，近期國內疫情處於低點，仍須持續關注後續疫情變化。近7日每日平均新增40例COVID-19本土確定病例（併發症），較前7日（9/5-9/11）的每日平均新增44例下降；近7日（9/12-9/18）平均每日新增6例死亡，與前7日（9/5-9/11）之每日死亡平均數6例相當。
郭宏偉也說，近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB（96%）為主流株，重點變異株以EG.5（30%）為多，其次為XBB.1.16（20%）及XBB.2.3（10%）。上一周新增檢出84例Omicron變異株確定病例，其中64例本土個案分別為59例XBB (重點變異株27例EG.5、9例XBB.1.16、6例XBB.1.5、6例XBB.2.3、3例XBB.1.9.2、2例XBB.1.9.1）、4例BA.2.75、1例BQ.1；另20例境外移入個案均為XBB（重點變異株12例EG.5、4例XBB.1.9.1、2例XBB.2.3、1例XBB.1.16、1例XBB.1.5）。
曾淑慧也說，國內近期新冠疫情雖下降，但併發症中65歲以上長者占78%，因此XBB.1.5疫苗規畫優先提供65歲以上長者接種。莫德納XBB.1.5疫苗9月13日已經獲得食藥署專案許可申請，預計在9月底提供民眾接種，希望在連假前可以順利開打，目前仍有部分行政作業仍在進行尚未完成。
曾淑慧說，第一批會先有70萬劑疫苗到貨，等到食藥署完成檢驗封緘才可有近一步估計，預計觀察長者接種情形3至7天後再開放給其他民眾，如醫護人員或防疫人員等會根據疫苗到貨量來決定。10月底前會有200萬劑到貨，今年底預計總共有200萬劑到貨。
疾管署提醒，民眾除完整接種疫苗減少感染及重症風險外，也要注意落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。
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