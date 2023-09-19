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腸病毒開學逐漸升溫 疾管署點名兒童常出沒4場所易傳播

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，腸病毒在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，如家庭、校園、安親班及托嬰中心等。記者梅緣緣／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，腸病毒在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，如家庭、校園、安親班及托嬰中心等。記者梅緣緣／攝影

腸病毒疫情疫情升溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內腸病毒疫情仍高於流行閾值，且開學後有逐漸升溫的趨勢，腸病毒的傳染力極強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，如家庭、校園、安親班及托嬰中心等。

依據疾管署監測資料顯示，上周（9月10日至9月16日）腸病毒門急診就診計1萬2982人次，較前一周（1萬2358人次）上升5%，仍高於流行閾值(1萬1000人次)。實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動，須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

郭宏偉，今年累計維持10例重症（含1例死亡），分別為4例克沙奇A4型、3例克沙奇A6型、2例腸病毒D68型及1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。他也呼家長與教托育機構人員，加強教導學童落實正確勤洗手，及生病在家休息等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風及定期清潔與重點消毒，確保學童健康。

疾管署提醒，部分患者感染腸病毒後，因僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺及預防，而成為潛在傳染源，因此請民眾特別注意自身與嬰幼兒的衛生習慣，尤其大人返家務必先更衣、以肥皂洗手後再抱小孩，且無論是大人或是小孩，皆應落實肥皂勤洗手，尤其是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，且要確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以降低腸病毒傳播的風險。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

腸病毒

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