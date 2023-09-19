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新北稽查114件中秋食品 3件殘留殺菌殺蟲劑、動物用藥
中秋假期即將到來，新北市衛生局針對轄內超市、大賣場、傳統市場及知名糕餅店稽查中秋應景食品，抽驗114件產品，共有3件產品不合格，涉違反食安法可處6萬元以上2億元以下罰鍰，衛生局已命其下架回收，並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。
衛生局指出，抽驗品項包含網購中秋節禮盒、市售月餅及其餡料、烤肉用食材，如蔬果、生鮮肉品、水產品、魚漿製品、香腸及烤肉醬等及紙盤及紙杯，檢驗項目包括防腐劑、非法添加物、農藥殘留、動物用藥殘留、亞硝酸鹽、甜味劑、螢光增白劑及蒸發殘渣等，抽驗114件產品，計有3件產品不合格。
衛生局表示，經檢驗農藥殘留有2件蔬果類不合格，分別為青蔥及秀珍菇，青蔥檢出殺菌劑「Thifluzamide賽氟滅 0.17 ppm」，容許量為不得檢出；秀珍菇檢出殺蟲劑「Propoxur安丹 0.08 ppm」，容許量為0.01 ppm。另外有1件水產品類白蝦仁，檢出動物用藥殘留「Lincomycin林可黴素 0.002 ppm」，容許量不得檢出。衛生局已命其下架回收，並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。
食藥科長楊舒秦指出，Thifluzamide賽氟滅毒性較低，主要用來控制水稻的病蟲害；Propoxur安丹毒性也較低，可經由皮膚、肺、黏膜及腸胃道吸收，急性中毒症狀有腹痛、腹瀉、胸悶、視力模糊；Lincomycin林可黴素則屬中廣效性抗生素，可能會誘發曾患有氣喘或其他嚴重過敏病者，產生過敏反應。
衛生局呼籲，選購蔬果時應選擇具有良好信譽商家的產品，並於食用前確實清洗水果，經由流動水清洗、去皮等處理，避免表皮殘留之農藥在去皮剝皮時汙染到果肉，以確保食用安全。
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