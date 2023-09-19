登革熱周增2千例本土 新增3死 發病5天內不治

登革熱新增本土病例數雖持平，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上一周新增2016例本土病例，傳播風險仍高；上周亦新增3例死亡，均為70多歲男性，其中2人具有潛在疾病，於發病後5日內因病情惡化不幸過世。

依據疾管署統計，國內上周（今年9月12日至9月18日）新增2016例登革熱本土病例，個案居住地台南市(1,849例)、高雄市(72例)、雲林縣(51例)、嘉義縣(13例)、屏東縣(11例)、新北市(5例)、台中市(4例)、嘉義市(3例)、台北市、桃園市及彰化縣(各2例)、新竹市及南投縣(各1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中1102例男性、914例女性，發病日介於8月25日至9月18日，另新增重症病例19例及死亡病例3例。

防疫醫師林詠青表示，3例死亡個案都是住在台南的70多歲男性。其中兩位有潛在慢性病史，如心血管疾病、腎臟病、糖尿病、高血壓等，這兩位案例中，有一位一開始持續高燒，隔幾天後有解血便及腹痛等症狀因此就醫，但腸胃道嚴重出血導致休克，之後因重症過世。另一位個案一開始有發燒症狀，2、3天後出現血壓下降、呼吸窘迫症狀，甚至一度發生心跳停止，經CPR急救後雖恢復心跳，但仍器官衰竭，住院幾天後不幸過世。

郭宏偉表示，國內上周新增本土病例數與前一周持平，須持續觀察。今年截至9月18日累計8,481例本土病例，個案分布於台南市7608例、雲林縣391例、高雄市316例、屏東縣41例、嘉義縣29例、桃園市19例、新北市18例、台中市16例、台北市15例、新竹市9例、彰化縣5例、嘉義市5例、新竹縣4例、南投縣3例、苗栗縣2例。

郭宏偉說，全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占38%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)。今年累計重症病例46例，年齡介於未滿10歲至90多歲，分別為台南市35例、雲林縣11例，另累計死亡病例12例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計158例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國42例、越南28例及印尼25例為多。

疾管署說，鄰近之東南亞登革熱疫情嚴峻且持續於我國發生境外移入病例，其中菲律賓疫情仍處於上下波動且高於近年同期，寮國及柬埔寨疫情雖處下降趨勢，惟仍高於近年同期，緬甸亦有多地傳出疫情，疾管署已於9日15日提升菲律賓國際旅遊疫情建議等級至第二級：警示，並同步提升寮國、柬埔寨及緬甸之國際旅遊疫情建議等級至第一級：注意。另美洲地區疫情持續，累計報告超過341萬例，以南美洲巴西近257萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等國疫情亦屬嚴峻，請民眾前往當地時留意防蚊措施。