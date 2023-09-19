中秋、國慶連假國道恐塞爆 11條長短途替代道路一次看

中秋節連假（9月29日至10月1日）及國慶日連假（10月7日至10月10日）將屆，高速公路局預估，2次連假期間國道交通量將大幅高於平日，部分時段及路段將產生交通壅塞情形，規畫11條國道易壅塞路段長短途替代道路，並繪製相關路線圖，建議用路人多加利用。

高公局表示，針對長途路段，規畫4條國道替代道路，包括國5頭城至坪林北向可改走台9線，國1、國3新竹至台南地區雙向可改走台61線，國6舊正至台中地區雙向可改走台63線，以及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向可選擇台74線及國4。

高公局指出，針對短途旅次，規畫7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。因國道主線壅塞時，可能導致交流道區域回堵情形，建議用路人可多利用省縣道等替代道路。