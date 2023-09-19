登革熱病例曾衝擊醫療量能？疾管署、醫院這樣看

登革熱本土病例增加快速，已經累計超過8000例，社區中又有腸病毒、流感以及新冠等在流行，南部醫療資源是否受到疫情影響而變得吃緊？疾管署副署長曾淑慧表示，目前醫療資源都正常運作沒有拉緊報狀況，如果真的遇上量能吃緊的狀況，不排除啟動鄰近縣市互相支援，真的不得已才會「南病北送」。

根據疾管署估計今年登革熱疫情預計在10月底達到高峰，先前高雄醫學大學教授施師健民也預估10月可能有另一波登革熱流行。

為控制台南登革熱疫情，疾管署副署長羅一鈞昨前往台南成立「前進應變工作隊」，擔任隊長，希望控制當地疫情，他日前預估，本周病例數可能落在2000例左右，跟上周相比是持平、略升，增加幅度有明顯趨緩跡象。

高雄榮總感染科醫師陳垚生表示，高雄、台南的醫院因為過去幾年已經有處理登革熱病人的經驗，在就醫流程有改善，因此目前雖病例數增加，醫療量能都正常運作。感染登革熱的病人並非馬上需要住院，一部分是在門診有計畫的規律性追蹤，等到進入危險期或是有異常檢驗結果、出現危險徵兆等才需要住院。

曾淑慧也指出，我國醫療量能正常運作，並沒有因為登革熱等疫情產生衝擊。我國具有緊急醫療系統，如果真的情況危急，可以啟動，但是考量病人家人照顧需求等，仍會優先從鄰近縣市互相支援，真的不得已才會啟動「南病北送」。

曾淑慧說，登革熱跟新冠疫情不同，登革熱是蟲媒傳染病，可以多人一室收治，不需要用新冠單人一室的隔離病室處理，因此病房擁擠的情況不會那麼嚴重。

曾淑慧日前也表示，我國參考世界衛生組織指引，避免醫院壅塞、排擠醫療量能，已經開始執行分級收治，希望提供病人更好的醫療。「A級」是沒有警示徵象的，也可以服從醫囑（如多喝水、多休息）的病人，門診醫師會給病人衛教並安排回診追蹤。

曾淑慧說，第二級「B級」為有腹痛、意識改變、黏膜出血等警示徵象者，或是屬於高風險病人（孕婦、嬰兒、老人、住在偏遠地區、具有慢性病）會安排住院觀察，等到住院穩定後再出院。第三級「C級」為重症病人，有嚴重出血、嚴重器官損壞（腎功能損傷、心肌病變等）會轉院到醫學中心或是緊急治療處置。