快訊

拜登對伊朗的荒謬妥協？59億美元換5位美國公民划算嗎

除了iOS 17…iCloud+全新儲存空間最高12TB 價格驚呆網友：大容量沒優惠？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登革熱病例曾衝擊醫療量能？疾管署、醫院這樣看

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
高雄市衛生局噴藥防治登革熱，示意圖。記者劉學聖／攝影
高雄市衛生局噴藥防治登革熱，示意圖。記者劉學聖／攝影

登革熱本土病例增加快速，已經累計超過8000例，社區中又有腸病毒、流感以及新冠等在流行，南部醫療資源是否受到疫情影響而變得吃緊？疾管署副署長曾淑慧表示，目前醫療資源都正常運作沒有拉緊報狀況，如果真的遇上量能吃緊的狀況，不排除啟動鄰近縣市互相支援，真的不得已才會「南病北送」。

根據疾管署估計今年登革熱疫情預計在10月底達到高峰，先前高雄醫學大學教授施師健民也預估10月可能有另一波登革熱流行。

為控制台南登革熱疫情，疾管署副署長羅一鈞昨前往台南成立「前進應變工作隊」，擔任隊長，希望控制當地疫情，他日前預估，本周病例數可能落在2000例左右，跟上周相比是持平、略升，增加幅度有明顯趨緩跡象。

高雄榮總感染科醫師陳垚生表示，高雄、台南的醫院因為過去幾年已經有處理登革熱病人的經驗，在就醫流程有改善，因此目前雖病例數增加，醫療量能都正常運作。感染登革熱的病人並非馬上需要住院，一部分是在門診有計畫的規律性追蹤，等到進入危險期或是有異常檢驗結果、出現危險徵兆等才需要住院。

曾淑慧也指出，我國醫療量能正常運作，並沒有因為登革熱等疫情產生衝擊。我國具有緊急醫療系統，如果真的情況危急，可以啟動，但是考量病人家人照顧需求等，仍會優先從鄰近縣市互相支援，真的不得已才會啟動「南病北送」。

曾淑慧說，登革熱跟新冠疫情不同，登革熱是蟲媒傳染病，可以多人一室收治，不需要用新冠單人一室的隔離病室處理，因此病房擁擠的情況不會那麼嚴重。

曾淑慧日前也表示，我國參考世界衛生組織指引，避免醫院壅塞、排擠醫療量能，已經開始執行分級收治，希望提供病人更好的醫療。「A級」是沒有警示徵象的，也可以服從醫囑（如多喝水、多休息）的病人，門診醫師會給病人衛教並安排回診追蹤。

曾淑慧說，第二級「B級」為有腹痛、意識改變、黏膜出血等警示徵象者，或是屬於高風險病人（孕婦、嬰兒、老人、住在偏遠地區、具有慢性病）會安排住院觀察，等到住院穩定後再出院。第三級「C級」為重症病人，有嚴重出血、嚴重器官損壞（腎功能損傷、心肌病變等）會轉院到醫學中心或是緊急治療處置。

登革熱

延伸閱讀

台南登革熱7608例！2副署長坐鎮 環境部長認為仍在可控範圍

台南用AI防登革熱 謝龍介質疑在那裡？市府：謝弄錯了！

台南登革熱升溫 中央官員進駐強化防疫

雲林登革熱確診數+5 疫情熱區古坑鄉這6村守住最後一片淨土

相關新聞

懶人包／舊iPhone用蘋果iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

蘋果（Apple）作業系統iOS 17今（19）日正式下載，不少舊款蘋果手機依舊可以更新，讓果粉讚「iPhone XR再戰十年」，另外多數拿前幾代手機的果粉也有感表示，iOS 17下放iPhone 15的功能「變佛心了」。

韓國知名團購海苔被檢出違法添加物 食藥署邊境全攔截

知名韓國海苔品牌CJ BIBIGO「海苔（辣雞風味）」，在邊境因檢出國內禁用的甜味劑遭到攔截。食藥署今公布最新一周邊境查...

中秋、國慶連假國道恐塞爆 11條長短途替代道路一次看

中秋節連假（9月29日至10月1日）及國慶日連假（10月7日至10月10日）將屆，高速公路局預估，2次連假期間國道交通量...

有簽證也沒用！台旅客護照缺4頁遭泰國遣返 留宿機場還須付錢

出國前務必檢查護照！日前一名台灣旅客飛往泰國曼谷時，因被機場海關人員發現護照少了4頁而遭拒絕入境，返台前還必須付費在機場過夜。外交部領事局提醒，護照共有51頁，缺1頁都不行，且若有任何污損情形，都必須申請換發。

人力不足、載客率不佳 統聯、國光6路線即起改聯合排班

因應人力不足及載客率不佳，統聯客運與國光客運即日起針對「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線聯...

登革熱病例曾衝擊醫療量能？疾管署、醫院這樣看

登革熱本土病例增加快速，已經累計超過8000例，社區中又有腸病毒、流感以及新冠等在流行，南部醫療資源是否受到疫情影響而變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦