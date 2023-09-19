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中秋、國慶連假 遊日月潭避這些塞車時段、路段

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中秋節、國慶兩波連假接連報到，公路總局預估日月潭車流量將暴增，提醒遊客避開易塞車時段、路段。記者江良誠／攝影
中秋節、國慶兩波連假接連報到，公路總局預估日月潭車流量將暴增，提醒遊客避開易塞車時段、路段。記者江良誠／攝影

中秋節從9月29日起至10月1日共3天，緊接著國慶連假從10月7日至10月10日共4天，南投縣日月潭風景區預計將吸引許多遊客，公路總局估算上午10時至下午2時是日月潭交通尖峰時段，建議遊客避開，以免塞在車陣中。

公路總局中區養護工程分局表示，日月潭是台灣知名景點，加上交通方便，是連假遊客最喜歡前往的度假勝地。但車流量過多，造成日月潭周邊交通飽和，車陣難以消化，讓遊客飽受塞車之苦，接連兩波連假，公路總局提供建議遊憩與過夜入住時間，供民眾規畫旅遊參考。

依照以往交通統計資料，日月潭風景區連假期間車流量最多時段，為上午10至下午2時，台21線容易交通壅塞，當天往返遊客建議提前在上午10時以前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者可於下午3時以後進入日月潭風景區，以避開塞車時段。

另外，易塞車路段，包含台21線埔里往前往日月潭方向，因日月潭水社路段車流多時易回堵，建議駕駛人可於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向環潭遊憩避開車潮。

連續假日期間，公路總局交控中心也會將當天交通狀況訊息和相關疏導措施、公布在公路總局網站（https://www.thb.gov.tw）、省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw）、幸福公路App或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

日月潭 連假 塞車 中秋節 國慶

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