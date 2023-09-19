回響／避免魚蝦蟹淪為極端氣候難民 宜蘭設斷流遠端監控

極端氣候造成雨水分配不均，東部地區河川急促更留不住水，加上人為搶水，宜蘭原本生態極佳的新城溪出現斷流，魚蝦蟹成為極端氣候下的首波難民。縣政府重視斷流問題，在新城溪台9省道裝設遠端監視系統，監測河川流量，要求農民節約用水，莫浪費水資源，至少要維持基本流量。

新城溪是宜蘭縣政府為了監控河川「斷流」安裝遠端監控的第一條河川，公家單位意識到極端氣候下，水資源必須更有效調控運用。

縣政府水利資源處表示，最近除了在新城溪安裝4支監視器，其他有斷流之虞的重要河川日後也會比照安裝，一旦監測到河川水量低時去追溯水源使用者，雖然極端氣候很難預防避免，至少透過人為管控，可以儘量做到還水於溪。

本報透過陽光行動，追蹤採訪宜花河川斷流所引發的生態浩劫，以宜蘭新城溪為例，新城溪上游山區2022年累積雨量高達1萬2027毫米，全國名列前茅，今年3月傳出斷流後，雖經兩次颱風掃過，仍未恢復正常，8月中旬下游仍有斷流。

根據人禾環境倫理發展基金會長期觀測，新城溪中下游在3月出現斷流，4、5月斷流範圍往上游逼近武荖坑橋，陸續觀察到台灣石賓、台灣吻鰕虎、苦花、溪哥、毛蟹、大口湯鯉、日本禿頭鯊慘死在乾枯河道，有些洄游魚蝦游到一半遇斷流，困死淺灘，本地魚蝦游往低窪處躲避，水量遲遲無法恢復，同樣逃不過死亡命運，看了讓人心疼。

宜蘭縣政府表示，河川都有枯水期及豐水期，枯水期間農田用水與工業用水截走新城溪大半溪水，尤以農田灌溉用水最驚人，極端氣候下這幾年沒颱風，雨水挹注量少，更經不起人為浪費。