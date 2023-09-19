快訊

總統參選人訪美「面試」規格大不同 蔡馬朱侯賴柯比一比

大直老屋每坪破百萬 基泰事件難撼動房價？房仲指出關鍵

懶人包／舊iPhone用iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回響／避免魚蝦蟹淪為極端氣候難民 宜蘭設斷流遠端監控

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
新城溪是宜蘭縣政府為了監控河川「斷流」安裝遠端監控的第一條河川，公家單位意識到在極端氣候下，水資源必須做更有效的調控運用。圖／縣府提供
新城溪是宜蘭縣政府為了監控河川「斷流」安裝遠端監控的第一條河川，公家單位意識到在極端氣候下，水資源必須做更有效的調控運用。圖／縣府提供

極端氣候造成雨水分配不均，東部地區河川急促更留不住水，加上人為搶水，宜蘭原本生態極佳的新城溪出現斷流，魚蝦蟹成為極端氣候下的首波難民。縣政府重視斷流問題，在新城溪台9省道裝設遠端監視系統，監測河川流量，要求農民節約用水，莫浪費水資源，至少要維持基本流量。

新城溪是宜蘭縣政府為了監控河川「斷流」安裝遠端監控的第一條河川，公家單位意識到極端氣候下，水資源必須更有效調控運用。

縣政府水利資源處表示，最近除了在新城溪安裝4支監視器，其他有斷流之虞的重要河川日後也會比照安裝，一旦監測到河川水量低時去追溯水源使用者，雖然極端氣候很難預防避免，至少透過人為管控，可以儘量做到還水於溪。

本報透過陽光行動，追蹤採訪宜花河川斷流所引發的生態浩劫，以宜蘭新城溪為例，新城溪上游山區2022年累積雨量高達1萬2027毫米，全國名列前茅，今年3月傳出斷流後，雖經兩次颱風掃過，仍未恢復正常，8月中旬下游仍有斷流。

根據人禾環境倫理發展基金會長期觀測，新城溪中下游在3月出現斷流，4、5月斷流範圍往上游逼近武荖坑橋，陸續觀察到台灣石賓、台灣吻鰕虎、苦花、溪哥、毛蟹、大口湯鯉、日本禿頭鯊慘死在乾枯河道，有些洄游魚蝦游到一半遇斷流，困死淺灘，本地魚蝦游往低窪處躲避，水量遲遲無法恢復，同樣逃不過死亡命運，看了讓人心疼。

宜蘭縣政府表示，河川都有枯水期及豐水期，枯水期間農田用水與工業用水截走新城溪大半溪水，尤以農田灌溉用水最驚人，極端氣候下這幾年沒颱風，雨水挹注量少，更經不起人為浪費。

「生態重要，但人也要活下去」，縣府水資處表示，基於人民生計，不可能讓農民無水耕種灌溉，就目前用水情況來看，農田與工業用水可以做到更節水、更精準用水，這些未來都還有努力空間，遠端監視系統隨時觀看維持河川基流量，讓魚蝦蟹也可以共存。

新城溪的溪哥、鰕虎、毛蟹等魚蝦蟹，因為斷流缺水而慘死。圖／人禾環境倫理發展基金會提供
新城溪的溪哥、鰕虎、毛蟹等魚蝦蟹，因為斷流缺水而慘死。圖／人禾環境倫理發展基金會提供
魚蝦往上游回溯到一半，遇上新城溪斷流絕路，死在河道上。圖／方韻如提供
魚蝦往上游回溯到一半，遇上新城溪斷流絕路，死在河道上。圖／方韻如提供
宜蘭縣政府最近在新城溪安裝4支監視器，監測到河川水量低時去追溯水源使用者，雖然極端氣候難預防避免，至少透過人為管控，可以儘量做到還水於溪。圖／縣府提供
宜蘭縣政府最近在新城溪安裝4支監視器，監測到河川水量低時去追溯水源使用者，雖然極端氣候難預防避免，至少透過人為管控，可以儘量做到還水於溪。圖／縣府提供

極端氣候 宜蘭

延伸閱讀

9月週末限定，宜蘭傳藝越夜樂驚喜！9月23日「YA！傳藝」來點新鮮事，五感大滿足

【Daily Podcast】歐盟主席視察湧入難民的義大利小島／南韓反對黨黨魁李在明為何絕食抗議？／伊朗「阿米尼之死」一週年

宜蘭、花蓮該在極端氣候下蓋水庫？專家點出一大問題

河川斷流怎辦....他們為花蓮木瓜溪留一口救命水

相關新聞

韓國知名團購海苔被檢出違法添加物 食藥署邊境全攔截

知名韓國海苔品牌CJ BIBIGO「海苔（辣雞風味）」，在邊境因檢出國內禁用的甜味劑遭到攔截。食藥署今公布最新一周邊境查...

人力不足、載客率不佳 統聯、國光6路線即起改聯合排班

因應人力不足及載客率不佳，統聯客運與國光客運即日起針對「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線聯...

規模6.8強震無感被國家警報嚇壞 氣象署：太遠 精準度下降

東北海域昨晚發生規模6.8地震，新北、基隆、宜蘭國家級警報大響；不過，隨後據中央氣象署地震報告，全台有感9縣市最大震度僅...

樓上惡鄰小坪數隔5間套房出租 害她家「天花板崩裂如雨炸」

套房比較好出租，因此有許多房東會將老公寓隔成套房進行出租，好賺取高投報率。日前有一名網友發文抱怨，他表示妹妹住的公寓樓上，新屋主將25坪的老房子裝修成5間套房出租，造成妹妹家裡大漏水，引發網友同聲抨擊「扯爆了！」

懶人包／舊iPhone用蘋果iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

蘋果（Apple）作業系統iOS 17今（19）日正式下載，不少舊款蘋果手機依舊可以更新，讓果粉讚「iPhone XR再戰十年」，另外多數拿前幾代手機的果粉也有感表示，iOS 17下放iPhone 15的功能「變佛心了」。

中秋、國慶連假 遊日月潭避這些塞車時段、路段

中秋節從9月29日起至10月1日共3天，緊接著國慶連假從10月7日至10月10日共4天，南投縣日月潭風景區預計將吸引許多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦