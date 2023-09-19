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規模6.8地震響2次國家警報 氣象署：升格過渡階段 未注意小細節
昨晚東北海域昨晚發生規模6.8地震，國家級警報大響兩次，第一次是氣象局，修正氣象署後再發布二次警報，引發民眾心驚。中央氣象署地震測報中心技正邱俊達今天說，剛從氣象局升格，目前仍在過渡階段，有些小細節未注意到。
東北海域昨晚發生規模6.8地震，新北、基隆、宜蘭國家級警報大響；不過，隨後據中央氣象署地震報告，全台有感9縣市最大震度僅1級，不少民眾直呼無感，反被警報嚇壞。
另外，昨日連發兩次警報，邱俊達說，一次由氣象署、一次是尚未升格前的氣象局。目前在氣象局升格氣象署的過渡階段中，有小地方沒注意到，因此發了兩次。
至於發布國家級警報的標準，他說，從自動定位預警系統預估地震達規模5.0以上，加上全台47個參考點，若預估該縣市參考點震度達4級，即會對該縣市發國家級警報，發送都是同一縣市為單位，若有所在縣市個別未收到，可能是個別手機問題。
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