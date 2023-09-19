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規模6.8強震無感被國家警報嚇壞 氣象署：太遠 精準度下降
東北海域昨晚發生規模6.8地震，新北、基隆、宜蘭國家級警報大響；不過，隨後據中央氣象署地震報告，全台有感9縣市最大震度僅1級，不少民眾直呼無感，反被警報嚇壞。中央氣象署地震測報中心技正邱俊達今天說，因該起地震為「遠震」，在測站網的監測防守範圍外，「太遠，精準度下降」，但不算鬧烏龍，這也是首次遠震發出國家級警報。
邱俊達指出，昨晚該起地震發生位置較遠，且超出監測範圍之外，在台灣部分地區實際造成震度約一級。
至於為何發送國家級警報？他表示，因該起地震位置在台灣極為遙遠之處，已超出氣象署觀測網之外，監測能力就有落差；而國家級警報是透過系統自動抓取資料，直接判斷是否發布，如此才能搶地震預警的時效，不過也是因為了時效，勢必犧牲精確度。
邱俊達說，昨晚一方面因地震距離遠，又在觀測網之外，自動定位預警系統定出的位置因此有落差，以致達成地震發布國家級警報的條件，並針對新北市、宜蘭縣、基隆市發布。
媒體詢問，是否鬧烏龍？他則說，不算烏龍，若無地震發出去才算，目前是因科技、觀測網限制，能做到就是這樣，未來希望和其他國家合作，把較遠的地震站引進系統，提升監測能力，也是未來努力方向。
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