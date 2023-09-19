聽新聞
test
0:00 / 0:00
觀察周日熱帶性低氣壓發展趨勢 賈新興曝成颱機率
民眾關心是否還會有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，觀察周日至下周一熱帶性低氣壓發展趨勢，初步觀察發展為颱風的機率不高。
賈新興說，今天苗栗以南山區午後有零星短暫陣雨，明天午後桃園以南有零星短暫陣雨，周四北部及中南部午後有零星短暫雨。
周五至下周一受微弱東北風影響，賈新興說，其中，周五新竹以南山區午後有零星短暫雨，周六午後山區有零星短暫雨，宜花亦有局部短暫雨。周日午後苗栗以南山區及宜蘭山區有零星短暫雨，下周一午後花東有零星短暫雨。
賈新興表示，下周二晚上開始至下周四受微弱東北風影響，下周二午後嘉義以南及宜花東沿海有零星短暫雨。下周三午後北部、中部、南部及宜花有零星短暫雨，下周四北海岸至宜蘭有局部短暫雨，午後北部及中部有零星短暫雨。
賈新興說，觀察周日至下周一熱帶性低氣壓發展趨勢，初步觀察發展為颱風的機率不高。展期資料顯示，9月底北部降雨有轉略偏多的趨勢，中南部有開始進入乾季的趨勢。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
蘋果秋季發表會
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言