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觀察周日熱帶性低氣壓發展趨勢 賈新興曝成颱機率

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今天苗栗以南山區午後有零星短暫陣雨，明天午後桃園以南有零星短暫陣雨，周四北部及中南部午後有零星短暫雨。本報資料照片
今天苗栗以南山區午後有零星短暫陣雨，明天午後桃園以南有零星短暫陣雨，周四北部及中南部午後有零星短暫雨。本報資料照片

民眾關心是否還會有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，觀察周日至下周一熱帶性低氣壓發展趨勢，初步觀察發展為颱風的機率不高。

賈新興說，今天苗栗以南山區午後有零星短暫陣雨，明天午後桃園以南有零星短暫陣雨，周四北部及中南部午後有零星短暫雨。

周五至下周一受微弱東北風影響，賈新興說，其中，周五新竹以南山區午後有零星短暫雨，周六午後山區有零星短暫雨，宜花亦有局部短暫雨。周日午後苗栗以南山區及宜蘭山區有零星短暫雨，下周一午後花東有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二晚上開始至下周四受微弱東北風影響，下周二午後嘉義以南及宜花東沿海有零星短暫雨。下周三午後北部、中部、南部及宜花有零星短暫雨，下周四北海岸至宜蘭有局部短暫雨，午後北部及中部有零星短暫雨。

賈新興說，觀察周日至下周一熱帶性低氣壓發展趨勢，初步觀察發展為颱風的機率不高。展期資料顯示，9月底北部降雨有轉略偏多的趨勢，中南部有開始進入乾季的趨勢。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

美國系集模式預測西南季風／有利颱風生成指標。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
美國系集模式預測西南季風／有利颱風生成指標。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

賈新興 颱風

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