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中秋可能迎入秋第一波東北季風 專家：迎風面雨甚至大幅降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白天各地高溫較為炎熱，高溫普遍可到32-34度，大台北市區可能35度上下。。本報資料照片
白天各地高溫較為炎熱，高溫普遍可到32-34度，大台北市區可能35度上下。。本報資料照片

今天到明天仍然是上午晴到多雲，午後山區有局部雷雨的夏季天氣型態，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，降雨區域以山區為主，有局部較大雨勢出現機會，不過，熱對流發展的變化較大，山區活動留意午後的天氣變化，平地午後外出建議帶雨具備用。

氣溫部分，白天各地高溫較為炎熱，高溫普遍可到32-34度，大台北市區可能35度上下。夜晚清晨因為雲量少，輻射冷卻作用下，空曠地區低溫將會降到21-23度左右，日夜溫差變化較大，早出晚歸多留意。

他說，周四有低壓鋒面系統要掠過黃海、東海一帶，並沒有直接影響台灣，但是會造成太平洋高壓勢力較為減弱，各地午後雷雨發展的情況可能會增多，降雨範圍也會擴大，並且有局部較大雨勢發生機會。各地白天高溫仍有31-33度，依然是白天炎熱，夜晚清晨空曠地區稍涼的型態。

周五開始台灣附近風向轉東北風，吳聖宇表示，配合南海到菲律賓附近低壓區發展建立，東北風到了周六日還會更加明顯。迎風面桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜花東、恆春半島一帶有局部短暫陣雨，新竹以南仍有午後熱對流雷雨，山區降雨的機會較高，平地也要留意熱對流擴散降雨的情況。

吳聖宇說，屆時桃園、大台北、東半部地區白天高溫略降，有機會降到30度上下，新竹以南地區白天高溫仍有31-33度左右，夜晚清晨的低溫變化不大，空曠地區低溫有機會降到20-22度之間，迎風面部分地區可能降到20度以下。

他表示，周末這波東北風還不能算是真正典型大陸高壓帶來的東北季風，涼空氣南下幅度有限，因此還不至於有比較明顯的降溫情況出現。

下周台灣附近仍是明顯的東北風環境，吳聖宇說，尤其下周三之後，北方大陸高壓南下幅度加大，配合南海到菲律賓附近低壓區的牽引，預報資料看起來東北風有更進一步增強趨勢，型態上看起來很有機會成為今年入秋以來第一波比較正式的東北季風。

吳聖宇表示，這波東北季風有可能一直會影響到中秋節假期的天氣狀況，造成迎風面降雨，甚至較大幅度的降溫轉涼現象，同時南海到菲律賓一帶低壓區內擾動的發展也要留意，後續變化要請大家持續關注最新的天氣資訊。

高溫 中秋節 東北季風

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