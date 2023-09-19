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晴朗上看36度 吳德榮：周五微弱東北風 觀察下旬擾動發展

中秋節會有颱風擾台嗎？ 粉專：周六後才較明朗

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
根據周六的預測資料，季風槽若順利建立，還要再幾天整合，仍充滿不確定性，約周六後較為明朗。圖／取自「觀氣象看天氣」粉專
根據周六的預測資料，季風槽若順利建立，還要再幾天整合，仍充滿不確定性，約周六後較為明朗。圖／取自「觀氣象看天氣」粉專

中秋節會有颱風擾台嗎？氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，距離中秋節約還有11天，推算一下5天後季風槽若順利建立，還充滿著不確定性，約5天後才能較為明朗。

「觀氣象看天氣」表示，根據歐洲中期天氣預報中心最新的預測資料，約4、5天後跨赤道氣流、西南季風又逐漸滲入菲律賓東方海面。然後跟太平洋高壓南緣的偏東風輻合，逐漸建立季風槽，也就是所謂的颱風窩。

但是，「觀氣象看天氣」表示，要在季風槽內孵出颱風，通常須要花較長時間去整合各方的勢力（低壓擾動）。因此究竟中秋節會不會有颱風擾台？距離中秋節約還有11天，推算一下5天後季風槽若順利建立，然後再花個幾天整合孵出颱風，孵出颱風後還要朝台灣而來，只能說還充滿著不確定性，約5天後才能較為明朗。

中秋節 颱風

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