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晴朗上看36度 吳德榮：周五微弱東北風 觀察下旬擾動發展
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天至周四各地晴朗，白天偏熱、晨微涼；近山區午後有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨的機率。今天北部22至35度、中部22至35度、南部23至35度、東部21至36度。
他說，周五、周六微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風；北台灣雲量略增，北海岸、東北部有局部短暫雨的機率，高溫微幅下降，其他地區晴時多雲、仍偏熱，山區午後有局部短暫陣雨。
吳德榮說，周日、下周一西半部多雲時晴、仍偏熱，山區午後有局部短暫陣雨；東半部有局部短暫雨的機率。
吳德榮說，各國模式模擬第8至10天（26至28日）西北太平洋有多個熱帶擾動活動的跡象，但各模式所模擬的生成時間及位置大幅調整，且不同模式間的強度差異亦不小，代表不確定性很大，不宜草率作颱風擾中秋的推論，應耐心觀察。
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