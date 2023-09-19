台灣大日月潭花火音樂節10月登場 AI續譜貝多芬遺作

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」下午在台北舉行記者會，宣布以「Gen. AI　綻燃•愛」為主題。準歌后接班人艾薇（右）、實力唱將卓義峯（左）出席記者會。記者林伯東／攝影
「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」下午在台北舉行記者會，宣布以「Gen. AI　綻燃•愛」為主題。準歌后接班人艾薇（右）、實力唱將卓義峯（左）出席記者會。記者林伯東／攝影

在湖光山色和璀璨煙火之間，聆聽樂興之時管弦樂團演奏AI譜寫的貝多芬未完成遺作「第十號交響曲」，自然的優美與科技的前衛激盪出動人火花。「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月21日登場，本屆以「Gen. AI　綻燃•愛」為主題，加入AI科技元素，邀來歌手艾薇與卓義峯開唱，和AI、樂興之時共同演繹26首中西經典歌曲。湖畔的煙火秀更加碼到480秒，是今年日月潭活動中最長的煙火秀。

台灣大哥大總經理林之晨表示，2023這一年對人類深具意義，新冠疫情遠去人們恢復正常生活，AI浪潮卻席捲而來改變人類生活。台灣大決定擁抱AI，也希望能藉活動引導人們擁抱AI，在AI發展的過程中注入人文素養。音樂會上將有林之晨與另一位名人的AI分身登場。

「AI世代只能擁抱冷冰冰的科技？」台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠認為，AI可以幫人們節省時間，去從事更多有創意、有愛心的工作。本屆音樂會以「Gen. AI　綻燃•愛」為主題，鼓勵民眾以愛、關懷和同理心為基礎，發展和使用人工智慧。樂興之時藝術總監江靖波則說，此次挑選的「普羅高菲夫第五號交響曲第二樂章」靈動又具「機器感」，擁有精確的邏輯性，讓他迅速聯想到AI。

音樂會將演奏AI譜寫的貝多芬未完成遺作「第十號交響曲」，以及AI擬聲演唱的「天空沒有極限」。對於將與AI同台，多次受邀在花火音樂會開唱的卓義峯表示，每年都有新挑戰，他也開心接下挑戰。艾薇則是第一次到日月潭、第一次跟管弦樂團合作，對於「跨界共演」充滿期待。

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」至今舉辦邁入第15屆，吸引超過37萬人參加，累計幫助25個公益團體，募款逾339萬元。今年台灣大協助公益團體「台灣兒童發展早期療育協會」於音樂會現場進行募款，號召參與民眾擴散愛、一起幫助早療孩童。

今年結合AI元素，透過科技與藝術的全融合，預先規劃「Gen. AI真假日月潭」Facebook線上活動，邀請民眾分辨AI生成或真實拍攝的照片，只要在貼文留言挑出真實拍攝的日月潭風光照片，即有機會入座10月21日音樂會搖滾區並獲得Google Pixel BudsPro乙台。同時推出「綻燃愛宣言募集」，民眾只要在Facebook貼文下方留言，分享代表自己愛情觀的歌曲，或是屬於自己的愛情宣言，宣言即有機會登上音樂會LED大螢幕。台灣大哥大日月潭花火音樂會開放民眾免費入場，入場身上配戴橘色發光小物、愛心造型或圖案民眾，限定200名，即可入座絕佳視野的搖滾區。

●台灣大哥大日月潭花火音樂會10月21日晚上7時於日月潭水社中興停車場登場，免費入場。

「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」昨天在台北舉行記者會，邀請將參與演出者及台灣大哥大總經理林之晨（左二）、日月潭國家風景管理處處長簡慶發（右二）等人出席。記者林伯東／攝影
「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」昨天在台北舉行記者會，邀請將參與演出者及台灣大哥大總經理林之晨（左二）、日月潭國家風景管理處處長簡慶發（右二）等人出席。記者林伯東／攝影

音樂會 日月潭 交響曲

延伸閱讀

影／日月潭魚虎球入秋驚見1現象 漁民可怕預言恐成真

入秋後日月潭再現魚虎球 釣客指首見縣府續移除

2023台灣大哥大日月潭花火音樂會 10月21日登場

緊盯直播卻沒聽到自己名字！陳明珠「心情神反轉」曝光

相關新聞

診所多如超商 分眾多元拚生機

全國基層西醫診所近一萬兩千家，與四大超商總和店數差不多，為求生存，診所生態逐漸蛻變，從傳統一人診所變為多名醫師一起看診，...

通訊診療放寬 「小診所不敵大醫院」

為推動遠距、視訊診療，衛福部「通訊診察治療辦法」最快將於十月上路，適用對象放寬至十大類，但基層診所醫師們憂心，新制實施後...

鐘點移工退場4年 勞部擬重啟

勞動部欲重啟有「鐘點移工」之稱的外展看護服務，但試辦六年多的外展看護叫好不叫座。四家承辦的非營利組織共曾聘九十三名外籍看...

台南登革熱疫情嚴峻 環境部長視察

台南本土登革熱疫情難降溫，昨天新增266例確診，累計7608例，環境部長薛富盛昨出席市府的疫情一級指揮中心會議，表示相較...

21:21分東北海域地牛翻身 北北基桃竹宜搖晃有感

中央氣象署發布地震速報，今晚9時21分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區，包括台北、基隆、新北、桃園、新竹...

台灣大日月潭花火音樂會 10月21日登場

在湖光山色和璀璨煙火之間，聆聽樂興之時管弦樂團演奏AI譜寫的貝多芬未完成遺作「第十號交響曲」，自然的優美與科技的前衛激盪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦