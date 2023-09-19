台灣大日月潭花火音樂節10月登場 AI續譜貝多芬遺作

在湖光山色和璀璨煙火之間，聆聽樂興之時管弦樂團演奏AI譜寫的貝多芬未完成遺作「第十號交響曲」，自然的優美與科技的前衛激盪出動人火花。「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月21日登場，本屆以「Gen. AI 綻燃•愛」為主題，加入AI科技元素，邀來歌手艾薇與卓義峯開唱，和AI、樂興之時共同演繹26首中西經典歌曲。湖畔的煙火秀更加碼到480秒，是今年日月潭活動中最長的煙火秀。

台灣大哥大總經理林之晨表示，2023這一年對人類深具意義，新冠疫情遠去人們恢復正常生活，AI浪潮卻席捲而來改變人類生活。台灣大決定擁抱AI，也希望能藉活動引導人們擁抱AI，在AI發展的過程中注入人文素養。音樂會上將有林之晨與另一位名人的AI分身登場。

「AI世代只能擁抱冷冰冰的科技？」台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠認為，AI可以幫人們節省時間，去從事更多有創意、有愛心的工作。本屆音樂會以「Gen. AI 綻燃•愛」為主題，鼓勵民眾以愛、關懷和同理心為基礎，發展和使用人工智慧。樂興之時藝術總監江靖波則說，此次挑選的「普羅高菲夫第五號交響曲第二樂章」靈動又具「機器感」，擁有精確的邏輯性，讓他迅速聯想到AI。

音樂會將演奏AI譜寫的貝多芬未完成遺作「第十號交響曲」，以及AI擬聲演唱的「天空沒有極限」。對於將與AI同台，多次受邀在花火音樂會開唱的卓義峯表示，每年都有新挑戰，他也開心接下挑戰。艾薇則是第一次到日月潭、第一次跟管弦樂團合作，對於「跨界共演」充滿期待。

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」至今舉辦邁入第15屆，吸引超過37萬人參加，累計幫助25個公益團體，募款逾339萬元。今年台灣大協助公益團體「台灣兒童發展早期療育協會」於音樂會現場進行募款，號召參與民眾擴散愛、一起幫助早療孩童。

今年結合AI元素，透過科技與藝術的全融合，預先規劃「Gen. AI真假日月潭」Facebook線上活動，邀請民眾分辨AI生成或真實拍攝的照片，只要在貼文留言挑出真實拍攝的日月潭風光照片，即有機會入座10月21日音樂會搖滾區並獲得Google Pixel BudsPro乙台。同時推出「綻燃愛宣言募集」，民眾只要在Facebook貼文下方留言，分享代表自己愛情觀的歌曲，或是屬於自己的愛情宣言，宣言即有機會登上音樂會LED大螢幕。台灣大哥大日月潭花火音樂會開放民眾免費入場，入場身上配戴橘色發光小物、愛心造型或圖案民眾，限定200名，即可入座絕佳視野的搖滾區。

●台灣大哥大日月潭花火音樂會10月21日晚上7時於日月潭水社中興停車場登場，免費入場。 「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」昨天在台北舉行記者會，邀請將參與演出者及台灣大哥大總經理林之晨（左二）、日月潭國家風景管理處處長簡慶發（右二）等人出席。記者林伯東／攝影

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