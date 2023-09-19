健康你我他／養家責任雖未了 仍要有健康生活

早餐時間，外子告知婆家大嫂罹患婦女癌症第三期，初聞噩耗讓我驚訝不已。婚後就回歸家庭的她，一輩子不愁吃穿，對生活品味極為重視，平日也相當注重養生和運動，怎麼可能癌症會上身呢 ? 外子見我不可置信的模樣，這才緩緩道出大嫂以前就有失眠之苦，人一旦沒睡好，就算是鐵打的也會有疲憊的一天。

年過半百，面對周遭的親朋好友生病，其實心裡總是有些隱憂。我的家庭生活相當平凡，沒有過多的大魚大肉，有的只是家常小菜，青菜自己栽種，因為採用天然有機肥，所以經常需和菜蟲爭食，但至少無農藥吃得安心；再則兩個孩子剛出社會，收入有限，家裡的基本開銷還得靠兩老支撐，要說退休談何容易？

年紀漸長，有感體力大不如前。以前熬夜晚睡，隔天依舊可以應付工作，如今稍有失眠，體力就變差。所以周休二日會出門走路，一天走上萬步並不足奇。曾經聽聞 :「年輕時你怎麼對待你的身體，老了你的身體就怎麼對待你。」年少老去，終需面對老之將至，賺再多錢財，還不及擁有健康的身體。

所謂「退休，退而不休」，培養興趣、能吃能睡就是一種福分。評估我的退休力，翩翩蝴蝶尚有許多工時需勞碌，儘管養家責任未了，追求健康的生活，仍是我的人生目標。

面對退休的分數，期許自己能正面迎擊未來的每一天。

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