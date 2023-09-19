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國衛院研發 「無人車」助滅蚊 登革熱可望降溫

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
無人車實時監測系統。圖／國衛院提供
無人車實時監測系統。圖／國衛院提供

台灣登革熱疫情持續延燒，國衛院昨公布最新研究，利用「無人車」進入下水道，以殺蟲劑噴灑或用高溫水槍沖洗有斑蚊出現蹤跡的溝渠，有效降低病媒蚊孳生。衛福部疾管署副署長羅一鈞昨也親自南下坐鎮，更表示最近氣候條件有利於登革熱防治，有望本周起疫情將降溫。

今年全台登革熱疫情嚴重，已累計破八千例本土個案，南台灣成為最大重災區，各地方政府都絞盡腦汁「治蚊」。國衛院最新研究的「無人車」也能夠派上用場，透過改裝的無人地面車輛系統，同時搭載實時觀測儀器，進入水溝等隱蔽區域，準確追蹤病媒蚊的活動。

經緯航太董事長羅正方表示，研究團隊107年時，在高雄市五行政區部署相關技術，結果顯示，在有病媒蚊蹤跡的溝渠進行噴灑殺蟲劑和高溫水槍沖洗後，溝渠病媒蚊密度指標由0.62降至0.19，同時節省了人工勞動成本，安全性也有所提升。

國衛院蚊媒中心專案助研究員劉韋良表示，「無人車」目前在水溝可能會受到樹枝、剝落的水泥等阻礙，需要另請衛生局先清理溝渠後才能作業，清理同時也達到病媒蚊防治，無人車則可擔任日常監測的用途；雖然今年的疫情中尚未有地方政府投入「無人車」防治病媒蚊，不過，若能夠搭載藥劑噴灑裝置，不但能夠監測，還能夠達到同步撲殺病媒蚊的作用。

羅一鈞表示，登革熱防治工作最重要的是「清除根源」，登革熱防治工作人員、志工大部分的工作內容仍在於清查積水處，其次才是噴灑環境用藥，而近來天氣穩定，已一周未降雨，相當有利於防治工作，目前觀察疫情有望從本周開始降溫。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，今年登革熱疫情值得留意的是「全台流行」，過往都以為登革熱病媒蚊飛不過濁水溪，但近年氣候益發炎熱，已成為全國性疾病，患者若出現出血熱等棘手症狀，北部醫師大多沒有足夠經驗應對，應積極舉辦研習營，加強醫師在這方面的識能。

病媒蚊 登革熱 疫情

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