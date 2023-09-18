基層診所改造2／失智、兒童成長診所精準化 才能走更遠

愈來愈多醫學中心、區域醫院醫師成為基層診所醫師，讓許多診所走向分眾化、專科化。知名失智症權威、一森診所記憶健腦中心總監王培寧，長年在台北榮總服務，今年8月底從公務人員身份退休轉至診所服務。另專長於兒童生長發育的愛群兒童成長診所院長楊晨，原先在台北醫學大學附設醫院，日前也到診所服務，但兩位醫師在原醫院仍提供門診服務。

「失智照顧需有整合性團隊照顧，提供藥物治療僅是其中一部分，另需要的是了解病人日常生活、家屬照顧模式等。」王培寧說，這部分在醫院受限於看診時間有限，可以清楚說明治療藥物，「就已經很不錯了」，深度諮詢部分較難做到。而到診所服務是看到病人有這需求，希望透過全面、深度的個管服務，且與科技產業互相合作，提供居家監測等，做好病人照顧。

王培寧到診所服務後，就是希望有多一點時間，與病人及病人家屬深度訪談，了解失智者在日常生活中可能遇到的問題，藉由自己的個管師、職能治療師團隊，除提供醫院基本的認知功能評估、血液檢查外，再針對生活型態、慢性病、體能活動等完整評估，並依患者體力規劃個人的身體活動及運動 ，以延緩失智退化。

王培寧同時提供健保與自費診療，而就醫療便利性來說，病人家屬不用帶著病人舟車勞頓，花費半天、一整天在醫院候診，診所醫療給予民眾另一個選擇，可以較為快速的得到醫療照顧。王培寧說，目前前來看診病人常見為手麻、腳麻、頭痛、記憶力衰退等問題，最重要仍在照顧失智病人。

楊晨說，在教學醫院服務需負責許多行政工作，但她對行醫之路的規畫，希望幫助更多的小朋友，在這生得少、少子化的時代，從國家根基著手，提供更精準、更有品質的醫療服務，她十分注重小朋友的營養分析，希望讓生活在讀書、學習等環境壓力大的小朋友，經由早睡、早起、多運動、吃原型食物等健康成長。

楊晨表示，醫師到診所服務，必須要有自己很專業的東西，且莫忘行醫初衷，如此才能走的更遠，並建立起口碑，把品質做得更好，就能服務更多的人。

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