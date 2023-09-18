基層診所改造1／著重分眾化、長照 多人診所成趨勢

全國基層西醫診所高達一萬多家，爲在競爭激烈的自由市場取得一席之地，許多診所採取新經營模式，如訴求多位醫師一起看診，也有分眾化診所，如針對高山症、兒童生長發育、失智症等領域，提供更專精、高品質醫療；也有愈來愈多診所看準高齡社會，著手經營長照據點。診所多角化經營，也有助民找尋符合自己的個人化醫療。

衛福部統計，西醫診所家數近20年來逐步上升，近五年統計，自民國107年1萬1580家，去年增加至1萬1998家。基層醫療協會理事長林應然表示，每年新增醫師人數約1500多人，西醫診所家數近年略有增加，但增幅低於醫師增加人數，原因是西醫診所正在進行轉型。

林應然說，目前基層診所經營分為兩大方向，一種為一人診所，也就是診所只有一名醫師看診，近年來則興起多人診所，也就是一間診所，有好多位醫師一起看診；而診所類型有許多醫師走向分眾化市場，針對自己的專長收治病人，如今觀察趨勢，一人診所時代已經過去，多人診所時代來臨。

「診所為了生存，不論是多人、分眾、多元經營都是不得不做的選擇。」林應然說，部分診所採分眾進行市場區隔，年輕醫師朝多元經營已是常態，同時也必須走向全人照顧的家庭醫師，介入長照體系，否則只有「倒店」一途。

知名失智症權威、一森診所記憶健腦中心總監王培寧，長年在台北榮總服務，今年八月底從公務人員身分退休轉至診所服務。王培寧說，到診所服務是希望有多一點時間，能與病人及病人家屬深度訪談，了解失智者在日常生活中可能遇到的問題，除提供醫院基本的認知功能評估、血液檢查，再針對生活型態、慢性病、體能活動等完整評估，延緩失智退化。

新冠疫情後，台灣登山、高山旅遊正夯，台北醫學大學附設醫院急診醫學部前主治醫師高偉峰，今年八月自台北醫學大學退休，仍期望在高山旅遊專長發展，於是開業。國人有不少登山愛好者，若有慢性病恐增加高山症機率，建議前往高山旅遊應都事先預防。

另專長於兒童生長發育的愛群兒童成長診所院長楊晨，原先在台北醫學大學附設醫院，日前也到診所服務。她說，醫師到診所服務，期待在專業有所發揮，莫忘行醫初衷，如此才能走的更遠，並建立起口碑，「把品質做得更好，就能服務更多的人。」

台灣為高齡社會，年長者失去自我照顧、謀生能力，紛紛進入養護機構，長照於未來將愈來愈重要。診所協會全聯會理事長陳宏麟，身為家醫科、急診科醫師，於南投經營診所及長照據點。他說，長照於未來將愈來愈重要，尤其是中南部醫療資源較為缺乏的地區，相信有愈來愈多醫師開始重視這塊市場。

陳宏麟說，如今部分醫師介入長照體系、居家服務，但目前長照是以年長者的生活照顧為主，而非醫療照顧，但社政規畫與醫政的連結十分薄弱，面對未來醫養合一，挑戰很多，目前醫界跨足長照比率仍低， 有待與社福界做更好的連結與合作。

陳宏麟說，開設長照據點是以人為中心，因應不同階段不同的需求，診所在南投服務鄉親，由護理師、營養師、照服員一起努力，並串連交通服務。

小兒科醫師陳俊宏在台中東勢從事居家訪視及經營長照據點。陳俊宏說，台灣醫學專科分工很細，但真正了解病人病情，需了解居家環境，如居家環境髒亂，民眾可能經常感染，或是肥胖病人，可能受限家中烹調不便，只能吃白米飯配罐頭，鼓勵醫師走出診間，進行居家訪視真正了解病人，而醫療、社福體系須多加合作，提供更好的長照服務。

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