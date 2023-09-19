鐘點移工／民團批短視 讓台灣成「奴工日不落國」

國民黨總統參選人侯友宜日前發表「廢除八十歲以上巴氏量表，長者可直接申請看護移工」等長照政見，政府隨後就研議降低家庭看護移工聘僱門檻。台灣國際勞工協會等民間團體昨召開記者會，批評參選人提出短視近利的政策，只是讓台灣繼續成為「奴工日不落國」，呼籲政府及參選人重視勞權、承擔長照公共責任。

台灣國際勞工協會理事吳靜如昨在「反對奴工長照、譴責政策買票」聯合記者會指出，目前台灣家庭聘僱看護工的現況，存在三大問題，包含「長照黑箱」、「奴工制度」和「圖利仲介」。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，行政院前院長蘇貞昌去年七月才大陣仗開記者會宣布，經過長照二點○的多年努力，長照服務涵蓋率達六成七，蔡英文總統隨後宣布長照二點○服務涵蓋率繼續朝七成前進，為何又在總統大選前夕，讓高達七成二的長照需求者，都可免評聘僱看護移工？

民團提出「誠實負責」、「正視勞權」與「公共承擔」等三項訴求，也期待政府主動提出未來長照服務發展藍圖，不論民眾經濟狀況、家庭組成等，都能被公共照顧制度好好承接。

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