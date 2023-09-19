聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐘點移工／誰承辦？專家：品質管理一致才是重點

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動部擬重啟外展看護工服務，應由非營利機構還是仲介業者承辦，才能兼具移工管理、照顧專業，並且把市場的「餅」做大？專家認為，無論哪個單位負責，品質管理一致才是重點。

弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩說，長照二點○調整後，非營利組織的管理能力愈來愈好，不管是仲介或社福機構來做外展看護，重點都是品質管理要一致。

由於長照管理評估量表（ＣＭＳ）有六大面向，複雜但有必要性，由個案管理師擔任了解家庭需求的角色，並安排服務，且本國籍居服員有督導等支持系統，但張瑋芩反問，移工該由誰來支持？不管是本國或外籍，他們對應的都是相同個案與家庭狀況，兩套評估系統應慢慢拉近對齊。

台南市就業服務商業同業公會理事長呂錫安認為，非營利組織以機構名義引進移工，還是得先跟仲介配合，由仲介引進移工給機構聘僱，並由機構支付仲介服務費；若仲介業者直接擔任外展看護工的雇主，不僅更能掌握案源、案主需求，更知道如何調配、調度人力，當有家庭雇主遇到空窗期或急短狀況需照護，仲介可馬上派外展看護工補位。

移工 看護 長照

延伸閱讀

食材的超級產地 彰化食農教育與日本專家交流

廢除巴氏量表打造「奴工日不落國」？民團提三大訴求

影／驚悚畫面曝！南投移工見警逃跑「墜落深谷」 目睹民眾驚呼：夭壽啊

影／移工逃避警方追緝 二人急跳崖受傷 彰投警消救援中

相關新聞

診所多如超商 分眾多元拚生機

全國基層西醫診所近一萬兩千家，與四大超商總和店數差不多，為求生存，診所生態逐漸蛻變，從傳統一人診所變為多名醫師一起看診，...

通訊診療放寬 「小診所不敵大醫院」

為推動遠距、視訊診療，衛福部「通訊診察治療辦法」最快將於十月上路，適用對象放寬至十大類，但基層診所醫師們憂心，新制實施後...

鐘點移工退場4年 勞部擬重啟

勞動部欲重啟有「鐘點移工」之稱的外展看護服務，但試辦六年多的外展看護叫好不叫座。四家承辦的非營利組織共曾聘九十三名外籍看...

台南登革熱疫情嚴峻 環境部長視察

台南本土登革熱疫情難降溫，昨天新增266例確診，累計7608例，環境部長薛富盛昨出席市府的疫情一級指揮中心會議，表示相較...

21:21分東北海域地牛翻身 北北基桃竹宜搖晃有感

中央氣象署發布地震速報，今晚9時21分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區，包括台北、基隆、新北、桃園、新竹...

台灣大日月潭花火音樂會 10月21日登場

在湖光山色和璀璨煙火之間，聆聽樂興之時管弦樂團演奏AI譜寫的貝多芬未完成遺作「第十號交響曲」，自然的優美與科技的前衛激盪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦