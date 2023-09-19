聽新聞
test
0:00 / 0:00
鐘點移工／誰承辦？專家：品質管理一致才是重點
勞動部擬重啟外展看護工服務，應由非營利機構還是仲介業者承辦，才能兼具移工管理、照顧專業，並且把市場的「餅」做大？專家認為，無論哪個單位負責，品質管理一致才是重點。
弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩說，長照二點○調整後，非營利組織的管理能力愈來愈好，不管是仲介或社福機構來做外展看護，重點都是品質管理要一致。
由於長照管理評估量表（ＣＭＳ）有六大面向，複雜但有必要性，由個案管理師擔任了解家庭需求的角色，並安排服務，且本國籍居服員有督導等支持系統，但張瑋芩反問，移工該由誰來支持？不管是本國或外籍，他們對應的都是相同個案與家庭狀況，兩套評估系統應慢慢拉近對齊。
台南市就業服務商業同業公會理事長呂錫安認為，非營利組織以機構名義引進移工，還是得先跟仲介配合，由仲介引進移工給機構聘僱，並由機構支付仲介服務費；若仲介業者直接擔任外展看護工的雇主，不僅更能掌握案源、案主需求，更知道如何調配、調度人力，當有家庭雇主遇到空窗期或急短狀況需照護，仲介可馬上派外展看護工補位。
蘋果秋季發表會
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言