聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐘點移工退場4年 勞部擬重啟

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台灣有74萬移工，未來隨政策逐步開放，預估還有潛在100萬名移工將入境，成為龐大商機。聯合報系資料照
台灣有74萬移工，未來隨政策逐步開放，預估還有潛在100萬名移工將入境，成為龐大商機。聯合報系資料照

勞動部欲重啟有「鐘點移工」之稱的外展看護服務，但試辦六年多的外展看護叫好不叫座。四家承辦的非營利組織共曾聘九十三名外籍看護工，累計服務一一五七人次，卻因案量遠遠不足，承辦單位不堪虧損、陸續黯然退出，計畫於四年前正式收場。勞動部官員說，外展看護服務二點○，關鍵在於鬆綁適用對象，才讓服務量能達到經濟規模。

勞動部曾於二○一三年推動「外籍看護工外展看護服務試辦計畫」，打破家庭一對一聘僱用外籍看護的模式，改由有提供居家照顧服務的非營利組織擔任雇主，再外派外籍看護到有需求的家庭；移工因改由機構聘僱，受勞基法保障，有明確的上下班時間、加班費等獲保障的勞動條件。

由於服務對象僅限通過巴氏量表評估具聘僱資格、未進用外籍家庭看護工者，以及移工返鄉休假空窗期等嚴苛條件，加上民眾使用習慣無法改變、費用不便宜等因素，導致案量嚴重不足，計畫於二○一九年收場。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良日前受訪時說，過去擔心外展看護工會衝擊本國勞工就業，也怕恐排擠長照資源，因此在適用對象、服務上有諸多限制。此次若重啟計畫，首要工作為重新設計適用對象，讓服務量可達到經濟規模。

桃園市家庭看護工工會秘書長黃姿華認為，跳脫一個人二十四小時擔負家庭照顧責任，改成機構派案，由多個看護一起照顧多個失能者，提供多元選擇滿足長照家庭需求，她樂見其成。

但台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕憂心，沒人想顧晚上，如果派案時間都為夜間或周末，移工是否仍會逃跑或挑工？且每次都派不同的外籍看護工到家裡，被照顧者接受度不高，若過去外展遇到的問題沒解決，重啟幾次，終究會失敗。

曾為承辦機構的弘道老人福利基金會的副執行長張瑋芩說，當時還是長照一點○，長照涵蓋率、服務單位家數還不高，所以政策優先以長照服務為主，不鼓勵本國、外籍混用，條件嚴格，只要有使用居家服務就不能再申請外展，因此詢問者多，符合資格少。

勞動力發展署管理組組長蘇裕國說，未來承辦外展看護的單位，須兼具失能者照顧服務、移工管理能力。先前只開放有居服經驗的非營利機構承接，這次除放寬使用者資格，會一併檢討承辦單位，長照、移工管理不見得壁壘分明，可跨領域合作。

外籍看護 長照 移工

延伸閱讀

參訪高雄日照中心 陳建仁籲各縣市推好的長照計畫

廢除巴氏量表打造「奴工日不落國」？民團提三大訴求

影／驚悚畫面曝！南投移工見警逃跑「墜落深谷」 目睹民眾驚呼：夭壽啊

影／移工逃避警方追緝 二人急跳崖受傷 彰投警消救援中

相關新聞

診所多如超商 分眾多元拚生機

全國基層西醫診所近一萬兩千家，與四大超商總和店數差不多，為求生存，診所生態逐漸蛻變，從傳統一人診所變為多名醫師一起看診，...

通訊診療放寬 「小診所不敵大醫院」

為推動遠距、視訊診療，衛福部「通訊診察治療辦法」最快將於十月上路，適用對象放寬至十大類，但基層診所醫師們憂心，新制實施後...

鐘點移工退場4年 勞部擬重啟

勞動部欲重啟有「鐘點移工」之稱的外展看護服務，但試辦六年多的外展看護叫好不叫座。四家承辦的非營利組織共曾聘九十三名外籍看...

台南登革熱疫情嚴峻 環境部長視察

台南本土登革熱疫情難降溫，昨天新增266例確診，累計7608例，環境部長薛富盛昨出席市府的疫情一級指揮中心會議，表示相較...

21:21分東北海域地牛翻身 北北基桃竹宜搖晃有感

中央氣象署發布地震速報，今晚9時21分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區，包括台北、基隆、新北、桃園、新竹...

台灣大日月潭花火音樂會 10月21日登場

在湖光山色和璀璨煙火之間，聆聽樂興之時管弦樂團演奏AI譜寫的貝多芬未完成遺作「第十號交響曲」，自然的優美與科技的前衛激盪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦