鐘點移工退場4年 勞部擬重啟
勞動部欲重啟有「鐘點移工」之稱的外展看護服務，但試辦六年多的外展看護叫好不叫座。四家承辦的非營利組織共曾聘九十三名外籍看護工，累計服務一一五七人次，卻因案量遠遠不足，承辦單位不堪虧損、陸續黯然退出，計畫於四年前正式收場。勞動部官員說，外展看護服務二點○，關鍵在於鬆綁適用對象，才讓服務量能達到經濟規模。
勞動部曾於二○一三年推動「外籍看護工外展看護服務試辦計畫」，打破家庭一對一聘僱用外籍看護的模式，改由有提供居家照顧服務的非營利組織擔任雇主，再外派外籍看護到有需求的家庭；移工因改由機構聘僱，受勞基法保障，有明確的上下班時間、加班費等獲保障的勞動條件。
由於服務對象僅限通過巴氏量表評估具聘僱資格、未進用外籍家庭看護工者，以及移工返鄉休假空窗期等嚴苛條件，加上民眾使用習慣無法改變、費用不便宜等因素，導致案量嚴重不足，計畫於二○一九年收場。
勞動部勞動力發展署署長蔡孟良日前受訪時說，過去擔心外展看護工會衝擊本國勞工就業，也怕恐排擠長照資源，因此在適用對象、服務上有諸多限制。此次若重啟計畫，首要工作為重新設計適用對象，讓服務量可達到經濟規模。
桃園市家庭看護工工會秘書長黃姿華認為，跳脫一個人二十四小時擔負家庭照顧責任，改成機構派案，由多個看護一起照顧多個失能者，提供多元選擇滿足長照家庭需求，她樂見其成。
但台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕憂心，沒人想顧晚上，如果派案時間都為夜間或周末，移工是否仍會逃跑或挑工？且每次都派不同的外籍看護工到家裡，被照顧者接受度不高，若過去外展遇到的問題沒解決，重啟幾次，終究會失敗。
曾為承辦機構的弘道老人福利基金會的副執行長張瑋芩說，當時還是長照一點○，長照涵蓋率、服務單位家數還不高，所以政策優先以長照服務為主，不鼓勵本國、外籍混用，條件嚴格，只要有使用居家服務就不能再申請外展，因此詢問者多，符合資格少。
勞動力發展署管理組組長蘇裕國說，未來承辦外展看護的單位，須兼具失能者照顧服務、移工管理能力。先前只開放有居服經驗的非營利機構承接，這次除放寬使用者資格，會一併檢討承辦單位，長照、移工管理不見得壁壘分明，可跨領域合作。
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