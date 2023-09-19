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診所多如超商 分眾多元拚生機

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
高山旅遊診所 全國基層西醫診所近一萬兩千家，競爭激烈，趨於分眾化，高山症急診權威高偉峰首開先例，在診所成立高山旅遊門診，期盼找到永續經營的模式。記者葉信菉／攝影
高山旅遊診所 全國基層西醫診所近一萬兩千家，競爭激烈，趨於分眾化，高山症急診權威高偉峰首開先例，在診所成立高山旅遊門診，期盼找到永續經營的模式。記者葉信菉／攝影

全國基層西醫診所近一萬兩千家，與四大超商總和店數差不多，為求生存，診所生態逐漸蛻變，從傳統一人診所變為多名醫師一起看診，而診所也趨於分眾化，例如，專攻失智症、幼兒生長發展，甚至是高山症特別門診，另有診所多角化經營，除了看診，醫師也經營長照據點，提供多元服務。

衛福部近五年統計，民國一○七年全國共有一萬一五八○家西醫診所，去年增加至一萬一九九八家。基層醫療協會理事長林應然表示，傳統診所經營方式為一人診所，醫師就是院長，近年興起多人診所，多名醫師一起在某家診所看診，為爭取客源，診所開發分眾化市場，亮點為醫師專長。

知名失智症權威王培寧於今年八月底自台北榮總退休，現為一森診所記憶健腦中心總監，她表示，轉到診所服務，彈性更多，能與病人及家屬深度訪談，了解失智者在日常生活中可能遇到的問題，除了基本認知功能評估、血液檢查外，另提供生活型態、慢性病、體能活動等完整評估，以延緩失智退化。

新冠疫情之後，登山、高山旅遊正夯，被譽為國內高山症治療第一把交椅的高偉峰，北醫退休後，自行開業，設立高山旅遊門診，專精於高山症急救、超級馬拉松傷病預防，他表示，糖尿病、高血壓、腎臟病、心血管疾病患者高山旅遊，風險不小，希望透過門診，降低台灣高山症死亡率。

專攻兒童生長發育的愛群兒童成長診所院長楊晨，日前離開北醫，轉至診所服務，她說，到診所服務，須有專業之處，且莫忘行醫初衷，才能建立起口碑，走的更遠，「把品質做得更好，就能服務更多的人」。

台灣邁入高齡社會，長照愈顯重要，診所協會全聯會理事長陳宏麟於南投經營診所及長照據點，擁有家醫科、急診科等專科執照的他表示，中南部醫療資源相對缺乏，相信許多醫師搶食長照市場，不再死守大型醫院；目前長照重點為長者生活照顧，而非醫療照護，日後醫養勢必合一，挑戰頗大。

小兒科醫師陳俊宏在台中東勢經營長照據點，他鼓勵醫師們勇敢地走出診間，參與居家訪視，才能真正了解病人致病的原因，例如，肥胖者係因為家中烹調不便，經常吃白米飯配罐頭；反覆肺炎患者可能是居家環境髒亂所致。

醫師 長照 失智症

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