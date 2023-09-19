台灣大日月潭花火音樂會 10月21日登場

在湖光山色和璀璨煙火之間，聆聽樂興之時管弦樂團演奏AI譜寫的貝多芬未完成遺作「第十號交響曲」，自然的優美與科技的前衛激盪出動人火花。「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月21日登場，本屆以「Gen. AI 綻燃‧愛」為主題，加入AI科技元素，邀歌手和AI、樂興之時管弦樂團共同演繹26首中西經典歌曲。湖畔的煙火秀更加碼到480秒，是今年日月潭活動中最長的煙火秀。

台灣大哥大總經理林之晨表示，2023年對人類深具意義，新冠疫情遠去，人們恢復正常生活，AI浪潮卻席捲而來改變人類生活；台灣大哥大決定擁抱AI，也希望能藉活動引導人們擁抱AI，在AI發展的過程中注入人文素養。音樂會上將有林之晨與另一位名人的AI分身登場。

「AI世代只能擁抱冷冰冰的科技」？台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠認為，AI可以幫人們節省時間，去從事更多有創意、有愛心的工作。本屆音樂會以「Gen. AI綻燃‧愛」為主題，鼓勵民眾以愛、關懷和同理心為基礎，發展和使用人工智慧。

樂興之時藝術總監江靖波則說，此次挑選的「普羅高菲夫第五號交響曲第二樂章」靈動又具「機器感」，讓他迅速聯想到AI。對於將與AI同台，多次受邀在花火音樂會開唱的卓義峯表示，每年都有新挑戰，他也開心接下挑戰。

台灣大哥大日月潭花火音樂會10月21日晚上7時於日月潭水社中興停車場登場，免費入場。

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