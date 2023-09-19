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台南登革熱疫情嚴峻 環境部長視察

聯合報／ 記者鄭惠仁呂慧瑜陳苡葳／連線報導
環境部長薛富盛（右一）昨天到台南視察清潔隊執行登革熱防治，清潔人員示範清除天溝病媒蚊孳生源。記者鄭惠仁／攝影
環境部長薛富盛（右一）昨天到台南視察清潔隊執行登革熱防治，清潔人員示範清除天溝病媒蚊孳生源。記者鄭惠仁／攝影

台南本土登革熱疫情難降溫，昨天新增266例確診，累計7608例，環境部長薛富盛昨出席市府的疫情一級指揮中心會議，表示相較2015年，疫情雖嚴峻仍在可控範圍，維持此成果不易。另，雲林增5例都來自古坑鄉，持續追查積水容器並開罰；嘉縣昨增4例，縣府籲非必要避免出入高風險疫區。

薛富盛指出，今年登革熱疫情嚴重也與天氣有關，連續幾個颱風致下雨不斷，噴了藥後又下雨，使得化學防治、孳清效果事倍功半，雖然感染病例人數遠較2015年同期少，也不能掉以輕心。

薛富盛也到南市南區視察化學噴藥情形，送餐盒慰勞清潔人員，環保局反映防治經費短缺1千萬，薛富盛允諾「全力協助」；一行人目擊房屋上天溝長滿植物，南區區長蕭琇華說，近日僱工清理社區房屋天溝，若發現有陽性孑孓就告發，希望藉此讓住戶主動巡查。

雲林全縣目前累計確診數391例，其中仍以古坑鄉311例居多。縣衛生局表示，疫情尚未趨緩，將持續稽查積水容器是否有孳生孑孓，一旦於疫情熱區古坑鄉荷苞村查獲將處罰鍰6000元、其他地區3000元。

嘉縣政府指出，昨新增案例位於竹崎、梅山各2案，目前全縣累計29例，分別為竹崎鄉10例、梅山鄉8例、大林鎮5例、民雄鄉4例、太保市2例。衛生局長趙紋華說，感染源都有跡可循，呼籲避免出入高風險疫區。

疫情 薛富盛 衛生局

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