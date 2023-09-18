聽新聞
test
0:00 / 0:00
地震！民眾喊無感⋯反而被國家級警報嚇壞
今天晚間9時21分，東北部外海發生規模6.8地震，和台灣本島距離超過400公里，最大震度只有1級，多數人都無感，卻被國家警報響起的聲音嚇壞。網友紛紛說「地震真的沒感覺，反而是被警報聲響嚇到」、「手機震動比地震強」，也有人說「還好距離遠，台灣沒有災情」。
中央氣象署發布地震報告，今晚9時21分左右，東北地區發生有感地震，震央位於基隆市政府東方437.4公里，地震深度36.6公里，芮氏規模達6.8，宜蘭、花蓮、新竹、台中、南投等地最大震度1級。
蘋果秋季發表會
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言