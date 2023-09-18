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國家級警報響！晚間9點21分東北海域規模6.8地震 北台灣搖晃有感

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地震！民眾喊無感⋯反而被國家級警報嚇壞

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中央氣象署發布地震報告，今晚9時21分左右，東北地區發生有感地震，震央位於基隆市政府東方437.4公里，地震深度36.6公里，芮氏規模達6.8，各地最大震度1級。圖／中央氣象局提供
中央氣象署發布地震報告，今晚9時21分左右，東北地區發生有感地震，震央位於基隆市政府東方437.4公里，地震深度36.6公里，芮氏規模達6.8，各地最大震度1級。圖／中央氣象局提供

今天晚間9時21分，東北部外海發生規模6.8地震，和台灣本島距離超過400公里，最大震度只有1級，多數人都無感，卻被國家警報響起的聲音嚇壞。網友紛紛說「地震真的沒感覺，反而是被警報聲響嚇到」、「手機震動比地震強」，也有人說「還好距離遠，台灣沒有災情」。

中央氣象署發布地震報告，今晚9時21分左右，東北地區發生有感地震，震央位於基隆市政府東方437.4公里，地震深度36.6公里，芮氏規模達6.8，宜蘭、花蓮、新竹、台中、南投等地最大震度1級。

今天晚間9時21分，東北部外海發生規模6.8地震，因為距離超過400公里，最大震度只有1級，大多數人都無感，卻被國家警報響起的聲音嚇壞。圖／民眾提供
今天晚間9時21分，東北部外海發生規模6.8地震，因為距離超過400公里，最大震度只有1級，大多數人都無感，卻被國家警報響起的聲音嚇壞。圖／民眾提供

地震 新竹

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