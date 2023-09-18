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國家級警報響！晚間9點21分東北海域規模6.8地震 北台灣搖晃有感

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21:21分東北海域地牛翻身 北北基桃竹宜搖晃有感

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署發布地震速報，今晚9時21分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區，包括台北、基隆、新北、桃園、新竹、宜蘭。中央氣象署提供
中央氣象署發布地震速報，今晚9時21分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區，包括台北、基隆、新北、桃園、新竹、宜蘭。中央氣象署提供

中央氣象署發布地震速報，今晚9時21分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區，包括台北、基隆、新北、桃園、新竹、宜蘭。

中央氣象署今晚發布小區域有感地震報告，據測報資訊顯示，今晚9時21分，在基隆市政府東方437.4公里，發生芮氏規模6.8地震，地震深度36.6公里。

中央氣象署指出，宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、台中市、南投縣、台東縣、嘉義縣、雲林縣、彰化縣最大震度1級。

地震 新竹 基隆

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