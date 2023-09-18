國際外科醫學博物館台灣廳 更展開幕現寶島實力

被譽為美國前10大醫學博物館，芝加哥國際外科醫學博物館的台灣專屬展覽廳，完成數位化更展計畫，日前正式開幕，向國際展現台灣醫療特色、國際醫療貢獻與防疫成就等豐碩成果。

國際外科學會中華民國總會2012年正式進駐芝加哥國際外科醫學博物館，設立台灣專屬展覽廳，近日透過新聞稿表示，今年更展採用台灣電子廠最新智慧型面板及台灣藍染藝術大師陳景林作品，首度以先進醫療結合數位科技與藝術人文展演，希望台灣醫療堅強實力能被國際看見。

台灣廳更展開幕典禮在14日舉行，駐美代表蕭美琴受邀出席，她說，台美在醫療領域長期展現友好互助關係，如COVID-19疫情期間台灣率先捐贈美國口罩，而後美國也捐贈台灣疫苗協助抗疫，台灣廳更展開幕更是台美友誼具體展現，台灣醫療成就能在美國展示實屬難能可貴。

國際外科學會中華民國總會理事長、台北秀傳醫院院長鄭丞傑表示，從未停下對台灣及世界醫療發展推進，設立台灣專屬醫學展覽廳，不僅展現台灣醫療實力，更在醫學領域中大幅提高台灣國際能見度，透過數位化更新展出，持續與更多人分享台灣外科醫療特色、國際醫療貢獻與先進醫療成就。

國際外科醫學博物館執行長唐哈姆（MaxDownham）強調，國際外科醫學博物館是芝加哥知名地標之一，每年約有5萬名來自世界各地遊客與醫學領域的訪客，館中設立台灣廳，展現台灣醫療先進發展、國際醫療貢獻與重大成果，期許台灣在引領世界先進醫療研究發展中繼續發光發熱。

台灣廳展區共有4大主題，包含台灣醫療特色，介紹台灣獨步全球健保制度等；台灣傑出外科醫療人士，展現外科醫療突破及重大手術突破等卓越成就；台灣國際醫療貢獻，介紹各大醫療團隊海外義診、捐贈醫療物資等；以及台灣COVID-19期間防疫成就，介紹國內防疫措施與國際防疫物資捐贈。

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