如何安心烤肉過中秋 營養師建議這幾點要注意

再過10來天就是中秋節，民眾賞月烤肉吃月餅免不了，易增加腸胃負擔，營養師提醒民眾須注意秋節飲食，也可選擇相對低脂肉品，享受美味兼顧健康。

台南營新醫院營養師沈碧鳳提供中秋節飲食注意事項給民眾參考，建議烤肉選用去皮雞腿、花枝、魚類、瘦肉。避免高膽固醇食材，如柳葉魚、雞心等。食材挑選以自然、新鮮、少加工、少再製品為原則，如甜不辣跟豬血糕都屬於加工食品，油脂含量較高，攝取不宜太多，同時應搭配大量新鮮蔬果，讓腸道更健康。

她指出，烤肉時不可避免的要塗上烤肉醬，可利用自製清淡健康低卡烤肉醬來燒烤：以日式醬油加入蒜、蔥、薑末、糖、開水調勻即可。如果沒時間自行準備，可利用檸檬汁、柳丁汁、水果醋、薑汁、蒜末、開水稀釋，減少鈉攝取量。

至於應景中秋月餅，因所含糖及油脂成分高，建議淺嘗即可，正餐減少1/4至1/3碗飯量，或取代飲食計畫中的一份點心食用；另外月餅油多，所以正餐菜餚的烹飪，盡可能採用低油或無油方式，以平衡油脂的攝取量。

沈碧鳳提醒，烤肉最好將生食與熟食分開，並使用不同餐具挾取，避免引起腸胃不適。食用月餅後應以開水、茶品（無糖綠茶、烏龍茶）、檸檬水解渴，也可以去除油膩感、幫助消化。

另外，多利用應景水果，如柚子、桃子、梨子作飯後甜點，增加纖維及維生素攝取，一天最多吃半顆柚子就達到足夠攝取量。 中秋節近，民眾賞月烤肉吃月餅免不了，易增加腸胃負擔，營養師提醒須注意秋節飲食。圖 ／營新醫院提供

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