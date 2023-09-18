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中百萬發票卻不能領 國稅局說原因是這個
一名經營家庭用品零售的民眾，部分商品透過超商寄送消費者，取得的「寄件手續費」發票中了雲端發票專屬100萬獎項，但財政部北區國稅局官員說，根據規定，營業人不論有無申請稅籍登記，購買貨物或勞務取得的統一發票不得兌獎，因此這張發票不給獎。
官員指出，轄內A君經營家庭用品零售，部分商品透過超商寄送與消費者，A君支付手續費取得超商開立未載有統一編號之雲端發票，112年3-4月期統一發票開獎，國稅局勾稽發現，A君對中雲端發票專屬百萬獎，但其發票品名為「寄件手續費」，再查A君於3-4月期共取得300餘筆品名為「寄件手續費」的雲端發票，都是寄送貨物取得，A君擅自營業而未依規定辦理稅籍登記，取得未載有統一編號的統一發票，不適用給獎辦法給獎規定，因此註記該筆中獎發票不給予獎金，並輔導其辦理稅籍登記。
官員提醒，營業人購買貨物或勞務取得之統一發票應載有統一編號，不論有無申請稅籍登記，取得之未載有統一編號之統一發票中獎，均不得兌領獎金。
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