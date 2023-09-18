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周三午後雨區擴大台北也飄雨 暑期仍未消降溫等周五

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周三起水氣略增，午後雨區範圍稍擴，南部、大台北地區、各地山區局部短暫雷陣雨。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
周三起水氣略增，午後雨區範圍稍擴，南部、大台北地區、各地山區局部短暫雷陣雨。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

明天至周四，各地天氣普遍穩定。周三起水氣略增，午後雨區範圍稍擴，南部、大台北地區、各地山區局部短暫雷陣雨。周五起，受東北風影響，北部、東半部多雲轉雨，北台灣白天高溫也從約35度降至31度。

中央氣象署傍晚持續發布大雨特報，包括台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區，影響時間至今晚。

另外，氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布山區暴雨災防告警，持續時間至今晚6時29分；此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天天氣與今天類似，各地晴到多雲為主，僅東南部地區、恆春半島零星短暫陣雨，午後南部地區、各地山區局部短暫雷陣雨，整體降雨情況比今天更緩和。

周三至周四，水氣稍增，各地仍多雲到晴，東南部地區、恆春半島有零星陣雨機率；午後雨區範圍稍擴，南部、大台北地區、各地山區局部短暫雷陣雨。

周五至下周，環境轉為東北風，受東北風影響，北部、東半部雲量增多，局部亦有降雨情況，北台灣白天高溫略降至31度；中南部天氣變化則不大，依舊多雲到晴，午後南部地區、中部山區局部短暫雷陣雨。

未來一周溫度，各地普遍低溫約24至26度。今天至周三，各地普遍高溫32至34度，其中大台北地區、中南部近山區溫度略高約達35度左右；周四北部溫度略降約32度；周五起，各地普遍高溫30至32度。

另外，下周起，台灣南側到菲律賓東方海面附近都是大低壓帶，其中滿有可能生成熱帶系統；然而，形成時間、位置變化仍大，以及是否影響台灣天氣，都待屆時觀察。

高溫

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