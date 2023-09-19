九月「好市成雙」 Ionex 光陽電動車限時特典
知名美式賣場會員獨享購車優惠 嚴選3款電動機車最高現折9,001元！
在現今高物價時代，民眾特別喜愛到「價低、質優、量多」的知名美式賣場購物。KYMCO光陽機車把握購車旺季，再次選擇與美式賣場合作，以「最得我心」的品牌宗旨，站在消費者角度推出最優惠的「美式賣場會員特典」活動。Ionex 光陽電動車即日起至10月1日，為期四週進駐知名美式賣場指定店面，嚴選Ionex 光陽電動車3款熱門車款「i-One Air Keyless、i-One Fly Keyless與S7 ABS」，提供自家會員最優質的產品。消費者可享最高9,001元優惠以外，更有最高12個月免費騎到飽優惠；「購車」再加上「資費」雙重優惠，市場上絕對沒有比此次更低、更優惠的價格，就是要讓每位民眾「賺到飽」，有興趣的消費者，絕對不要錯過年度最優惠的購車時機！
【Ionex 光陽電動車ｘ美式賣場會員特典】購車與資費大方送！
於今年銷售成長勁道強勁的Ionex光陽電動車，除了成為目前台灣電動機車市場最佳進步品牌外，也佈建積極最綿密換電網絡，穩定提供99%的滿電服務率。同時，為落實KYMCO集團「最得我心」品牌理念，不僅推出燃油車市場最低價活動，Ionex 光陽電動車也持續推出優惠購車方案，與知名美式賣場三次合作，完整展現KYMCO與民心同聲的誠意。
Ionex 光陽電動車「好市成雙」優惠資訊：「輕巧靈活 最佳比例」i-One Air Keyless特典價52,799元 (建議售價55,800元-優惠 3,001元=52,799元)，享12個月免費騎到飽優惠。
「最強續航 飛長好騎」i-One Fly Keyless特典價64,799元 (建議售價69,800元-優惠5,001元=64,799元)，享18個月免費折抵499元/月。「運動街跑 疾速奔馳」S7 ABS特典價88,799元 (建議售價97,800元-優惠9,001元=88,799元)，享免費折抵499元/月至2023年底。
Ionex 光陽電動車「好市成雙」活動期間：1.9月4日至9月17日：北投店、汐止店、新莊店、新竹店、北台中店、台中店、嘉義店、台南店、高雄店、北高雄 (大順店)。2.9月18日至10月1日：內湖店、中和店、桃園南崁店、桃園中壢店。
*活動詳情請見官方網站：https://www.ionex.com.tw/event/164
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