昇恆昌集結台味名店 贏得「最佳在地文化代表」機場餐飲大獎

桃園機場餐飲服務再獲國際肯定!2023機場餐飲論壇及頒獎典禮(2023 Airport FAB + Hospitality Conference and Awards)中,昇恆昌免稅商店於桃機第二航廈C區打造的「街口食趣」,擊敗歐美眾多機場,奪下競爭最激烈的「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項(Airport Food & Beverage Offer Best Presenting Sense of Place),昇恆昌免稅商店總經理江建廷代表出席領獎,同時也受邀在國際論壇中分享如何透過餐飲、候機室及公共空間等給旅客一個整體性的在地文化體驗。

昇恆昌表示,機場餐飲論壇及頒獎典禮已舉辦12年,一直是機場餐飲界的盛事。2023年為疫情爆發後第一次舉辦,地點選擇在泰國曼谷,共有60個來自全球一流的機場、餐飲品牌、旅遊零售業者等單位,近200位業界代表參與。

當晚共頒發十多項機場餐飲相關獎項,其中「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項,共有14個機場餐飲服務入圍,包括全球最大機場餐飲集團SSP在美國經營的餐飲服務、英國倫敦蓋特威機場、法國尼斯機場的拉格戴爾(Lagadere Duty Free)免稅店、哈馬德機場的卡達免稅店等強敵,昇恆昌憑藉著疫情後全新開幕的第二航廈餐飲服務奪下獎項。

國際媒體頒獎人於頒獎典禮時提到,「昇恆昌將代表台灣熱情及人情味的美食文化帶到機場,讓往來國際的旅客,能夠吃到這片土地的歷史與文化,在機場留下豐富而溫暖的回憶」。

昇恆昌指出,今年的機場餐飲論壇中,全球業者都觀察到消費者越來越重視「獨特性」及「體驗」,期待旅遊時能體驗在地文化,因此近年來紛紛加強在機場內呈現在地特色。昇恆昌自10年前就以行銷台灣為使命,在機場打造台灣之光及台灣之美主題候機室等。2022年下半年疫情逐漸復甦,國門開放,即使旅客量尚未恢復到疫情前水準,昇恆昌還是以最快的速度,投入人力及物力,重新改裝開幕新免稅商店。

因廉價航空興起、旅客抱持著及時行樂的態度,昇恆昌也觀察到旅客對於機場餐飲服務的需求有明顯的提升,台灣擁有得天獨厚的美食文化優勢,因此昇恆昌在管制區有限的空間內擴建及擴大餐飲服務範圍,用心打造挑高兩層樓的「C3街口食趣主題候機室暨餐飲服務區」。

「街口食趣」透過紅磚瓦牆、花窗、古早腳踏車攤販等傳統建築元素來設計,餐飲品牌則邀請到世界咖啡沖煮大賽冠軍王策主理的「VWI by CHADWANG」, 米其林必比登推薦台灣黑金滷肉飯「小王煮瓜」, 來台必吃歷經三代傳承的「烙張清真牛肉麵」,還有曾登上NETFLIX而打開國際知名度的嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」等,豐富的排隊美食、國際名店、集結北中南台灣之光,昇恆昌也憑藉著這樣的用心與努力獲得眾多國際餐飲專業評審的青睞。 世界咖啡沖煮大賽冠軍王策主理的「VWI by CHADWANG」也進駐桃機第二航廈C區的「街口食趣」。記者黃仲明/攝影 昇恆昌免稅商店於2023機場餐飲論壇及頒獎典禮中,奪下「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項,總經理江建廷代表出席領獎。圖/昇恆昌提供 「街口食趣」透過紅磚瓦牆、花窗、古早腳踏車攤販等傳統建築元素來設計。記者黃仲明/攝影 米其林必比登推薦台灣黑金滷肉飯「小王煮瓜」也進駐桃機第二航廈C區的「街口食趣」。記者黃仲明/攝影 曾登上NETFLIX而打開國際知名度的嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」,也進駐昇恆昌免稅商店於桃機第二航廈C區打造的「街口食趣」。記者黃仲明/攝影

