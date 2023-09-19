長痔瘡怎麼辦？「十人九痔」讓現代人坐立難安 內痔、外痔、混合痔症狀一次看

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文／姜雅馨

你也是常常盯著電腦螢幕、久坐的上班族嗎？還是回家就想一屁股坐在沙發上追劇，直到洗澡睡覺前才肯起身活動呢？「久坐族」在現世代逐漸增加，生活作息、飲食習慣不規律，受到痔瘡困擾的人也跟著越來越多。

國立成功大學醫學院附設醫院指出，約有8成國人有痔瘡困擾；根據2021年全民健康保險住診醫療費用前二十大疾病資料顯示，包含痔瘡、便秘、腹瀉等腸道其他疾病排名第20名，住院人數達5萬9千人、住院醫療費用達3,055百萬點。你是否也被「痔瘡」纏身了呢？《DailyView網路溫度計》現在馬上帶你來了解痔瘡由來、解決辦法及網友討論話題有哪些，趕快來看看吧！

什麼是痔瘡？痔瘡好發成因可能來自於哪些？

根據台大醫院新竹分院、台北榮民總醫院大腸直腸外科說明，痔瘡組織原為具有正常生理功能組織，但若是有不正常擠壓、不良排便習慣，例如長時間久坐或久站、慢性便秘、常態性腹瀉、懷孕、腹壓過高、遺傳、天生痔瘡血管叢缺乏瓣膜或刺激性飲食等，導致肛門黏膜下層血管墊層失去正常支撐、鬆弛脫垂，痔瘡組織滑向肛門外，進一步造成肛門軟墊組織內血管充血、肌肉纖維斷裂，出現腫脹或發炎，就成為我們口中所稱的痔瘡（Hemorrhoids）。

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內痔、外痔和混合痔差別是什麼？

痔瘡大致可分為內痔、外痔和混合痔，內痔發生於肛管齒狀線內，普遍無痛，但排便時會出現鮮紅色便血，也有可能出現黏液分泌、肛周腫塊、搔癢及大便失禁等；外痔發生於肛管齒狀線外，大多會造成肛門周圍疼痛腫脹、顏色較深，沒有清潔乾淨則有搔癢可能，數日痊癒後也有機會形成皮膚贅瘤，混合痔顧名思義就是內痔、外痔皆有，只是比例多寡不同，多數人得痔瘡是以混合痔為主。



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痔瘡不用就醫就會好嗎？

痔瘡大多數都會自行改善，要避免飲酒、食用刺激性、不易咀嚼食物，盡量多運動、多喝水、多吃蔬菜水果等高纖食物，保持良好排便習慣。此外，痔瘡患者也要避免久坐、久蹲、久站及長時間蹲坐馬桶，如廁後盡量使用溫水清洗肛門，如果疼痛難耐，也有人推薦購買中美製藥痔爽乳膏等藥品，緩解痔瘡引起的疼痛、灼熱、搔癢、腫脹、痔瘡出血、潰瘍等問題。

根據台北榮民總醫院大腸直腸外科說明，針對中度脫垂性內痔，可使用口徑小的強力橡皮圈束縛於痔瘡根部，阻斷血流就能使其脫落；痔瘡較為嚴重時則要採取外科手術割治，若是對痔瘡有疑慮、症狀沒有改善，千萬不要等到嚴重時才前往醫院就醫，應儘早尋求專業醫師協助。

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近三年「痔瘡」討論聲量竟高達10萬6千筆？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近三年「痔瘡」聲量趨勢，可以發現自2020年末開始出現大幅痔瘡網路討論，短短三年間就累積逾106,445筆討論聲量。



2022年1月10日百萬YouTuber「理科太太（陳映彤）」和理科先生（John）結束5年長跑婚姻，不過卻有自稱理科夫婦朋友爆料理科太太遭前夫長期精神暴力，就連前夫來台做外痔手術費用也要由女方支付，網路聲量竄升至3,536筆。

2022年6月5日，一名李姓男子前往中國四川省廣元市出差，沒想到入住飯店後，晚間11時許走出淋浴間不慎滑倒，扶住的洗手台硬生斷裂，導致李男脊椎骨折、尾椎斷裂、馬尾神經損傷，事後要求飯店必須賠償醫療費用；但飯店認為李男當晚是痔瘡發作、坐在洗手台上洗屁股，造成洗手台承受不了壓力崩塌，法院最後判決，李男受傷過程、部位與指控不符合，最終判決李男敗訴、飯店免賠，網路聲量累積1,289筆。

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痔瘡成為現代人煩惱！十人九痣、坐立難安成為網路熱議話題



從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近三年「痔瘡」探索概念，除了民間流傳「十人九痣」、現代人幾乎都有痔瘡的困擾以外，不少孕婦懷孕後期出現痔瘡狀況，更是被孕媽咪們形容「坐立難安」，紛紛上網尋求大家幫助，昔日常常放閃的情侶小嫻（黃瑜嫻）、金剛（李信樵）更是透露兩人健檢後都有痔瘡問題，還因此戲稱是「內痔情侶」，相約去割痔瘡。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年09月18日至2023年09月17日。

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