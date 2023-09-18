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華航首航熊本皮卡丘彩繪機執飛 九州航網每周20班

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
華航台北-熊本航線開航，每周一、五飛航2班往返，預計12月起增班周四、日，屆時提供每周4班服務。圖／華航提供
華航台北-熊本航線開航，每周一、五飛航2班往返，預計12月起增班周四、日，屆時提供每周4班服務。圖／華航提供

中華航空指出，台北-熊本航線今天開航，每周一、五飛航2班往返，預計12月起增班周四、日，屆時提供每周4班服務。另外，華航皮卡丘彩繪機CI規畫新增派飛熊本航線，今天搶先首航同歡，預計10月底冬季班表開始，常態安排直飛熊本。此外，明年1月起，增至每周16班台北-福岡航線，華航布局九州地區每周達20班，飛航班次密集、雙點進出便利。

華航指出，台北-熊本航線以區域線主力新機種A321neo擔綱，今日特別準備開航限定禮品，包含精美不織布提袋及牛仔摺疊旅行袋；抵達熊本後，再贈予每位旅客限量訂製隨身保溫瓶及當地特色小禮。桃園機場與熊本機場也以傳統灑水儀式，共同歡慶新航線開航，現場還有超人氣吉祥物熊本熊部長，於迎賓大廳等候首航抵達旅客。

華航表示，台北-熊本航線出發航班 CI194 於下午2時25分從桃園機場起飛，當地時間下午5時30分抵達熊本機場；回程航班 CI195 於當地晚間6時30分起飛，台灣時間晚間7時45分返抵桃園機場。

華航表示，目前整體客運班次已恢復達疫前約8成，下半年除了新開台北-布拉格航線，8月26日新闢高雄-金浦航線，提供每周二、四、六共計3班往返服務；另於9月22日恢復松山-福州航線，提供每周二、三、五共計 3 班往返服務。

華航表示，依市場需求，持續評估新開航點及復飛計畫，並依當地服務能量規畫增班，提供更多元、便捷且綿密的飛航選擇。

桃園機場與熊本機場也以傳統灑水儀式，共同歡慶新航線開航。圖／華航提供
桃園機場與熊本機場也以傳統灑水儀式，共同歡慶新航線開航。圖／華航提供

桃園機場 熊本熊 航線

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