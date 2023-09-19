用過瞬間被圈粉！LG四方洗蒸氣洗碗機，先蒸後洗，飯粒殘渣也能清潔溜溜！

現代人生活節奏緊湊、壓力山大，每天趕著回家準備晚餐，好不容易把一家大小都餵飽了，還要處理水槽裡堆積如山的髒碗盤，光用想的就讓人覺得心好累！因此有越來越多家庭購入洗碗機，不只可以解放雙手、減輕負擔，還能解決家務造成的紛爭，被網友喻為家家必備的「家庭和諧號」！

洗碗機vs.手洗，手洗碗盤眉角多，洗碗機真能洗乾淨？

如何挑選一台「買了不會後悔」的洗碗機？選擇洗碗機的重點，首重清潔力！台灣人吃飯以米食為主，碗盤餐具經常黏著飯粒、殘留勾芡湯汁、油汙附著等等，黏TT超級難洗！若使用菜瓜布奮力戳洗，還要擔心寶貝的餐具表層會留下刮痕，或是清潔劑殘留在碗盤上，產生飲食安全疑慮等等。

有些家庭常常把用過的餐盤堆機在水槽，從早上放到深夜才清洗，髒汙停留在碗盤的時間久，更增加清洗的難度，因此為了KO各式頑強油汙，挑選一台具備強大潔淨力的洗碗機很重要！

中式餐碗常有剩下的米飯黏著、油膩髒汙，因此挑選洗碗機首重強大的清潔力。 圖／聯合新聞網截圖

好評爆棚！LG四方洗蒸氣洗碗機4大獨特亮點

LG家電向來以美型實用、科技感，獲得一票死忠鐵粉支持。很多人都不知道，LG竟然也有超好用的洗碗機！近來「LG四方洗蒸氣洗碗機」在網路社群中獲得壓倒性的高評價，經開箱實測，發現「LG四方洗蒸氣洗碗機」擁有多項獨特的洗淨功能，果然名不虛傳，讓人用過瞬間被圈粉！

「LG四方洗蒸氣洗碗機」開箱實測，解放雙手全靠這台。 圖／聯合新聞網截圖

拉開「LG四方洗蒸氣洗碗機」的門，第一印象就是「很能裝」！EasyRack™ Plus「可調式彈性籃架」能配合餐具尺寸調整碗籃高度，讓各式餐具器皿擺放更靈活，連40公分大的鍋子、鍋蓋、高腳杯等也能放進洗碗機裡一併洗淨。就算是節慶招待親友聚餐、家族團圓的餐碗都綽綽有餘，再也不用洗碗洗到懷疑人生。

「可調式彈性籃架」能配合餐具尺寸調整碗籃高度，讓各式餐具器皿擺放更靈活。 圖／LG提供

「LG四方洗蒸氣洗碗機」的清潔力更是沒話說！透過「TrueSteam™蒸氣潔亮科技」的高溫蒸氣，可輕鬆溶解頑固油膩，並且減少水漬殘留，讓碗盤潔亮如新，搭配LG專利「QuadWash™超廣角螺旋洗臂」，多個角度高壓噴射水流，深度清潔大量碗盤的每個角落，再油膩的汙垢也難不倒它！更貼心設有「自動開門烘乾」功能，洗淨後機門會自動開門烘乾，讓洗碗機快速排出濕氣，加強烘乾並兼具節能效果，讓你天天都有乾淨、乾燥的碗盤可用。

「TrueSteam™蒸氣潔亮科技」高溫蒸氣，可溶解頑固油膩，減少水漬殘留，讓碗盤潔亮如新。 圖／LG提供

清洗行程結束後機門會自動打開，快速排出機內濕氣，加強烘乾效能，同時具節能效果。 圖／LG提供

適合亞洲家庭的「三層餐具籃」，深鍋也裝得下

家中廚房具備一台「LG四方洗蒸氣洗碗機」，只需花3分鐘時間把碗盤放進洗碗機，超實用三層餐具籃，適合用來清洗中式餐飲各種高度的鍋碗瓢盆，調整好高度後，上層擺放小型筷子湯勺、中層放置碗盤、杯子，下層可放入有深度的湯鍋、炒鍋和鍋蓋，一鍵啟動標準洗程，就能輕鬆解決油膩髒汙，讓「家庭和諧號」幫你把鍋碗洗得亮晶晶，省下來的時間，可以用來追劇、補眠、陪伴家人，給自己一點飯後休息的餘裕。

超實用三層餐具籃，深鍋淺鍋都能擺放。 圖／聯合新聞網截圖

「LG四方洗蒸氣洗碗機」洗淨的碗盤，清潔度手指能感覺得到！高溫清洗讓細菌無處可躲，抑菌力超越手洗，吃得更安心，除了可以為全家人的健康把關，還能增加家庭和樂，讓生活省力，家人笑容滿溢！如果不知道家中環境是否適合安裝洗碗機，LG提供免費到府安裝評估，幫你輕鬆搞定！購買後LG提供尊榮到府教學，讓第一次使用洗碗機的消費者也能快速上手。

商品推薦

udn討論區