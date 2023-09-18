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2023台灣大哥大日月潭花火音樂會 10月21日登場

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」下午在台北舉行記者會，邀請將參與演出的指揮江靖波（中）、準歌后接班人艾薇（右三）、實力唱將卓義峯（左三）、台灣大哥大總經理林之晨（左二）、日月潭國家風景區管理處處長簡慶發（右二）出席並一同合影。記者林伯東／攝影
「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」下午在台北舉行記者會，邀請將參與演出的指揮江靖波（中）、準歌后接班人艾薇（右三）、實力唱將卓義峯（左三）、台灣大哥大總經理林之晨（左二）、日月潭國家風景區管理處處長簡慶發（右二）出席並一同合影。記者林伯東／攝影

「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月21日登場，下午在台北舉行記者會，宣布以「Gen. AI　綻燃•愛」為主題，加入AI科技元素。音樂會將邀請實力派小天后艾薇、實力唱將卓義峯，並由深耕台灣的國際指揮江靖波指揮率領的75人編制的樂興之時管絃樂團，共同演繹多達26首中西經典歌曲，激盪流行與古典新火花。

今年歌曲融入科技元素，AI擬聲演唱《天空沒有極限》、AI譜出貝多芬未完成遺作，湖畔的煙火秀，台灣大主動加碼到480秒，是今年日月潭活動中最長的煙火秀，AI、音樂與花火交織與共。

台灣大哥大總經理林之晨更加碼預告，音樂會上將會有自己的AI分身，以及另一位名人的AI運用登場，邀請民眾前進日月潭，進入音樂的多重宇宙與科技共振，用愛點燃蓄勢滿載的能量前行。

「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月21日登場，下午在台北舉行記者會，台灣大哥大總經理林之晨出席。記者林伯東／攝影
「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」將於10月21日登場，下午在台北舉行記者會，台灣大哥大總經理林之晨出席。記者林伯東／攝影
「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」下午在台北舉行記者會，日月潭國家風景區管理處處長簡慶發出席致詞。記者林伯東／攝影
「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」下午在台北舉行記者會，日月潭國家風景區管理處處長簡慶發出席致詞。記者林伯東／攝影
「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」下午在台北舉行記者會，宣布以「Gen. AI　綻燃•愛」為主題。準歌后接班人艾薇（右）、實力唱將卓義峯（左）出席記者會。記者林伯東／攝影
「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」下午在台北舉行記者會，宣布以「Gen. AI　綻燃•愛」為主題。準歌后接班人艾薇（右）、實力唱將卓義峯（左）出席記者會。記者林伯東／攝影

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