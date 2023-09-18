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打造機場台味代表 昇恆昌桃機餐飲服務再獲國際大獎

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
昇恆昌在國際旅遊零售產業權威媒體Moodie Davitt Report舉辦的2023 機場餐飲論壇及頒獎典禮，獲頒「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項。圖／昇恆昌提供
昇恆昌在國際旅遊零售產業權威媒體Moodie Davitt Report舉辦的2023 機場餐飲論壇及頒獎典禮，獲頒「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項。圖／昇恆昌提供

桃園機場餐飲服務再傳捷報，昇恆昌以桃園機場第二航廈C區「街口食趣」餐飲服務，在國際旅遊零售產業權威媒體Moodie Davitt Report舉辦的2023機場餐飲論壇及頒獎典禮中，擊敗歐美等眾多機場，獲頒「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項（Airport Food & Beverage Offer Best Presenting Sense of Place）。

昇恆昌表示，機場餐飲論壇及頒獎典禮已舉辦12年，一直是機場餐飲界的盛事，今年為疫情爆發後第一次舉辦，地點選擇在泰國曼谷，共有60個來自全球一流的機場、餐飲品牌、旅遊零售業者等單位，近200位業界代表參與。

昇恆昌指出，「最佳在地文化代表的機場餐飲」獎項，共有14個機場餐飲服務入圍，憑藉著疫情後全新開幕的第二航廈餐飲服務，昇恆昌擊敗全球最大機場餐飲集團SSP在美國經營的餐飲服務、英國倫敦蓋特威機場、法國尼斯機場的拉格戴爾免稅店、哈馬德機場的卡達免稅店等強敵。

今年的機場餐飲論壇中，全球業者都觀察到消費者越來越重視「獨特性」及「體驗」，期待旅遊時能體驗在地文化，因此近年來紛紛加強機場內的在地特色的呈現。昇恆昌表示，早在10年前就以行銷台灣為使命，在機場打造台灣之光及台灣之美主題候機室等，2022年下半年疫情逐漸復甦，國門開放，即使旅客量尚未恢復到疫情前水準，昇恆昌還是以最快的速度，投入人力及物力，重新改裝開幕新免稅商店。

而因廉價航空興起、旅客抱持著及時行樂的態度，昇恆昌也觀察到旅客對於機場餐飲服務的需求有明顯的提升，台灣擁有得天獨厚的美食文化優勢，因此昇恆昌在管制區有限的空間內擴建及擴大餐飲服務範圍，用心打造挑高兩層樓的「C3街口食趣主題候機室暨餐飲服務區」，空間設計透過紅磚瓦牆、花窗、古早腳踏車攤販等傳統建築元素。

餐飲品牌方面，昇恆昌則邀請到世界咖啡沖煮大賽冠軍王策主理的「VWI by CHADWANG」，米其林必比登推薦台灣黑金滷肉飯「小王煮瓜」，來台必吃歷經三代傳承的「烙張清真牛肉麵」，還有曾登上NETFLIX而打開國際知名度的嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」等，豐富的排隊美食、國際名店、集結北中南台灣之光，憑藉著這樣的用心與努力獲得眾多國際餐飲專業評審的青睞。

昇恆昌免稅商店總經理江建廷代表出席領獎。圖／昇恆昌提供
昇恆昌免稅商店總經理江建廷代表出席領獎。圖／昇恆昌提供

桃園機場 疫情

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