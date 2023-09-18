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國道大貨車超載超速翻車、撞護欄 今年逾20起意外頻傳

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高公局統計，今年截至9月12日，發生20多起大貨車撞護欄或翻覆事故。圖／交通部高公局提供
高公局統計，今年截至9月12日，發生20多起大貨車撞護欄或翻覆事故。圖／交通部高公局提供

國道貨車超載超速意外頻傳，交通部高速公路局統計，今年截至9月12日，已發生20多起大貨車撞護欄或翻覆事故，導致人員傷亡及車輛財物損失，亦對國道行車及安全影響至鉅。

高公局舉例，9月2日下午，國道4號東向潭子系統出口處1輛大貨車發生翻覆事故，造成1人死亡及1人受傷，花費約2.5小時方處理完畢；9月5日清晨，國道3號北向76公里處1輛大貨車因不明原因，撞外側護欄並衝出邊坡，花費約3小時方處理完畢。

此外，9月9日清晨，國道3號南向65.2公里處1輛大貨車載滿砂石自撞護欄衝出邊坡，處理時間約8小時，造成後方回堵14公里；9月11日上午，國道6號東向北山出口處1輛聯結車自撞護欄，整輛車頭180度反折卡在護欄，造成出口匝道暫時封閉，花費約2小時方處理完畢。

高公局表示，大貨車及聯結車等大型車輛重心較高，較不易操控，行經彎道，若未依速限行駛或遇路況急打方向盤，即可能發生翻覆事故。

高公局呼籲，貨車駕駛裝載貨物切勿超載，應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以免貨物散落或於緊急狀況時影響車輛操控。另外，行駛高速公路時，切勿超速或疲勞駕駛，同時應與前車保持安全距離；行經匝環道時，務必依速限行駛，隨時注意車前狀態。

國道 自撞

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