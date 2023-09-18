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同志與家庭照顧調查 出櫃與否是長照準備指標

中央社／ 台北18日電

台灣正邁向超高齡化社會，同志長照議題逐漸被看見。調查發現，出櫃與否是同志長照準備及實踐的重要指標，例如與家人討論醫療規劃等問題，完全出櫃者明顯高於完全沒出櫃。

台灣同志諮詢熱線協會老同小組今天舉行記者會公布「台灣同志與家庭照顧調查」，這份調查從今年3月12日至5月2日採電子問卷形式，收集到1050名同志填寫的有效樣本，瞭解同志可能成為家庭照顧者所要面對的議題。近9成受訪者年齡落在20到49歲之間，偏年輕，老年受訪者偏少。

關於是否讓旁人知道同志身分，也就是「出櫃」，超過9成受訪者有不同程度出櫃，其中2至3成向父母出櫃，僅7%完全沒有出櫃過。經過交叉分析完全出櫃者與完全沒出櫃者，調查發現，41%完全出櫃者有照顧經驗，完全沒出櫃者28%有照顧經驗。

台灣同志諮詢熱線協會顧問，同時也是創會理事長的喀飛表示，特別點出同志長照議題，絕非意圖造成標籤化，「是否出櫃」是同志與家庭關係重要指標，影響同志對長照的準備和實踐。沒有完全出櫃的同志，多數家庭關係有摩擦，長照同樣面對價值觀不同，讓原有衝突更衝突。

調查顯示，在想像成為照顧者可能遇到的困難，8成完全沒出櫃者擔心與家人發生衝突，完全出櫃者則有6成擔心與家人衝突。至於對自身長照需求，如購買保險、規劃身後事，以及與家人討論醫療規劃，如預立醫療決定，都是完全出櫃者明顯高於完全沒出櫃者。

喀飛表示，這份調查難以收集到老一輩同志想法，是缺憾也是不足，但卻真實反映老年同志的困境，老一輩的同志當年被社會不平等對待，選擇躲進自己的世界，與同志社群非常遙遠，要接觸到他們非常困難，希望國家長照政策可兼顧到更多不同差異族群。

喀飛提到，有受訪者表態期待台灣參考德國柏林的彩虹養老院，設置重症病房，收留老年愛滋感染者，或建立LGBT專屬照護園區，成立同志互助網絡，透過社群同志好朋友提供支持，更盼望在社會氛圍更友善前，先培養同志身分的長照工作者。

台灣同志諮詢熱線協會社工主任鄭智偉說，從2004年通過性別平等教育法，到2019年台灣同性婚姻合法，這對照顧者是否可自在說出同志身分影響深遠，與亞洲其他國家，如相對保守的韓國相比，這是台灣值得肯定的地方，但現階段政策仍以男女為主，希望可以納入更多少數族群聲音。

同志 長照 家人

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