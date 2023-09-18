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跳表計價！Uber優步小黃新竹上線 9月平日限時每趟折20元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
瞄準民眾在大新竹地區的通勤與日常出行需求，Uber優步小黃即日起在新竹上線，為民眾點對點以及公共運輸接駁最後一哩路，提供安心便利的乘車體驗。圖／Uber提供
瞄準民眾在大新竹地區的通勤與日常出行需求，Uber優步小黃即日起在新竹上線，為民眾點對點以及公共運輸接駁最後一哩路，提供安心便利的乘車體驗。圖／Uber提供

根據主計處最新調查，新竹市為台北市以外，跨縣市通勤通學流入第二多的城市。瞄準民眾在大新竹地區的通勤與日常出行需求，Uber今宣布與新進大車隊及紅帥衛星車隊合作，在新竹正式推出「優步小黃」，期以跳表計價、多元支付及安全功能3大特色，為新竹地區民眾在點對點以及公共運輸接駁最後一哩路，提供安心便利的乘車體驗。

根據Uber平台大數據統計，新竹上下車熱點集中在新竹高鐵站與新竹火車站，同時知名百貨如巨城購物中心及大遠百新竹店，以及中國醫藥大學附設新竹醫院也登上熱門排行，顯示除了跨縣市通勤、商務往返以外，新竹在地人日常外出也相當習慣使用Uber App。為讓民眾有更多乘車選擇，Uber與新進大車隊及紅帥衛星車隊合作，「優步小黃」乘車選項在新竹上線，以民眾熟悉的在地計程車跳表計價，且可以現金、信用卡、金融卡、Apple Pay、Google Pay等多元方式支付車資。比起路邊攔車，透過Uber App叫車，可預先掌握預估抵達時間，方便民眾提早安排行程，掌握通勤時間。此外，優步小黃同享合作車隊與Uber App的安全功能，包含「全程GPS定位」、「行程分享」、「緊急聯絡人」、「 110緊急援助」等，讓民眾隨時隨地叫車都可以安心乘車。

Uber於新竹開通上線後，服務將涵蓋包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、南投、台南、高雄等10個縣市。為歡慶優步小黃新城市上線，Uber App新用戶即日起至9月30日，輸入「HCUBERSEP」優惠序號，首趟行程即可享150元乘車優惠。此外，Uber App所有用戶9月每週一至週五，輸入優惠序號「TAXICHILLDAY」，可享每日10:00至16:59期間不限次20元優步小黃乘車優惠。

對於有興趣新加入Uber新竹合作車隊「優步小黃」的計程車駕駛，即日起至9月30日，完成開通申請並達成合作車隊指定條件，最高可享15,000元獎勵金以及10%車隊派遣費回饋。

加入Uber優步小黃的合作車隊駕駛，未來除了接受路招載客、計程車招呼站以及車隊衛星派遣，還可以透過合作車隊使用Uber網際網路系統獲取更多派遣機會。（左起：合作職業駕駛徐聖傑、紅帥衛星車隊老闆陳立棠、Uber 台灣總經理楊麗達Margarita Peker、新進大車隊老闆游文明、合作職業駕駛賴定國）圖／Uber提供
加入Uber優步小黃的合作車隊駕駛，未來除了接受路招載客、計程車招呼站以及車隊衛星派遣，還可以透過合作車隊使用Uber網際網路系統獲取更多派遣機會。（左起：合作職業駕駛徐聖傑、紅帥衛星車隊老闆陳立棠、Uber 台灣總經理楊麗達Margarita Peker、新進大車隊老闆游文明、合作職業駕駛賴定國）圖／Uber提供
Uber與在地計程車車隊合作於新竹推出優步小黃，以跳表計價、多元支付及安全功能3大特色，擴大滿足不論是科學園區商務往返，還是居民日常生活的各式移動需求。圖／Uber提供
Uber與在地計程車車隊合作於新竹推出優步小黃，以跳表計價、多元支付及安全功能3大特色，擴大滿足不論是科學園區商務往返，還是居民日常生活的各式移動需求。圖／Uber提供

新竹 Uber 計程車

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