廢除巴氏量表打造「奴工日不落國」？民團提三大訴求

日前國民黨總統候選人侯友宜發表提出「廢除80歲以上巴氏量表，長者可直接申請看護移工」等四大長照政見，政府隨後跟進研議降低家庭看護移工聘僱門檻，引發民間質疑聲浪。婦女新知基金會、桃園市家庭看護工工會和台灣國際勞工協會於今日於立法院舉辦「反對奴工長照、譴責政策買票」聯合記者會，表達對於此一政策的反對。

台灣國際勞工協會吳靜如指出，目前台灣家庭聘僱看護工的現況有三大問題:「長照黑箱」、「奴工制度」和「圖利仲介」。當公共長照資源不夠，長照需求成為「長照黑箱」。而外籍看護多年來不適用勞動基準法成為「奴工」，而移工勞動力市場長期被私人仲介壟斷。

台灣身心障礙者自立聯盟理事長林君潔指出，如果移工沒有被善待，要如何期待移工去好好照顧家人?對於政府研議放寬家庭聘僱外籍看護的資格條件，可能只是「以擴大奴工制來解決長照問題」。

婦女新知等三大民團反對總統候選人提出如此短視近利的政策，讓台灣繼續成為「奴工日不落國」，聯合對政府及各總統候選人提出以下三點訴求。

1. 「誠實負責」：公布長照供需當下與未來的詳細推估資料，以實際的數據交代目前與未來本國長照服務及人力短缺程度，以此為基礎構思長照人力培育、留任之整體規劃。

2. 「正視勞權」：逐步廢除家庭聘僱一對一24小時live-in外籍看護的制度，拋棄奴役心態，承諾移工的薪資與勞動條件不再與本國勞工脫鉤，規劃移工全數轉由與政府簽訂行政契約提供長照服務之長照服務機構聘僱，以多對多的協作方式提供長照服務，並持續改善所有長照人員勞動條件。

3. 「公共承擔」：適切回應民眾長照需求，不再倚賴市場、圖利仲介、將照顧責任丟給孤立無援的民眾與家庭。政府須主動提出未來長照服務發展藍圖，不論民眾的經濟狀況、家庭組成、照顧需求為何，都能被公共照顧制度好好承接。

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