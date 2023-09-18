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無人車結合AI防治登革熱 國衛院最新研究登國際期刊

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國衛院在此次疫情中主要扮演智庫，多次派員協助病媒蚊監測化學成效評估，並協助媒合地方政府與空拍無人機廠商合作。記者鄒尚謙／攝影
國衛院在此次疫情中主要扮演智庫，多次派員協助病媒蚊監測化學成效評估，並協助媒合地方政府與空拍無人機廠商合作。記者鄒尚謙／攝影

台灣登革熱疫情持續延燒，疾管署副署長羅一鈞更親自揮軍南下坐鎮，希望能令疫情退燒。國衛院今公布最新研究，利用「無人車」進入下水道，以殺蟲劑噴灑或用高溫水槍沖洗有斑蚊出現蹤跡的溝渠，有效降低病媒蚊孳生，研究成果今年6月發表於國際期刊《PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES》。

今年全台登革熱疫情嚴重，已累計破8千例本土個案，南台灣成為最大重災區，各地方政府都絞盡腦汁「治蚊」。國衛院最新研究「無人車」也能夠派上用場，透過改裝的無人地面車輛系統，同時搭載實時觀測儀器，進入水溝等隱蔽區域，準確追蹤病媒蚊的活動。

經緯航太董事長羅正方表示，研究團隊107年時，在高雄市5行政區部署相關設備技術，同時使用蚊子誘殺桶監測病媒蚊密度。研究結果顯示，在有病媒蚊蹤跡的溝渠進行噴灑殺蟲劑和高溫水槍沖洗後，溝渠病媒蚊密度指標由0.62降至0.19，同時節省了人工勞動成本，安全性也有所提升。

國衛院蚊媒中心專案助研究員劉韋良表示，「無人車」目前在水溝可能會受到樹枝、剝落的水泥等阻礙，需要另請衛生局先事清理溝渠後才能作業，清理同時也達到病媒蚊防治，無人車則可擔任日常監測的用途；雖然今年的疫情中尚未有地方政府投入「無人車」防治病媒蚊，不過，若能夠搭載藥劑噴灑裝置，不但能夠監測，還能夠達到同步撲殺病媒蚊的作用。

羅正方說，無人車系統未來可結合AI，可遠端無線遙控及辨識影像判別蚊種等，大幅提升效率及改善人力巡查限制。雖然無人車本次尚未投入疫情防治中，不過，「航空無人機」已發揮作用，透過空拍方式找出在地面上無法找到的積水源，甚至能夠進行投藥作業，完整的掌握城市中病媒蚊孳生情形，有效降低登革病毒傳播的機會。

劉韋良說，國衛院在此次疫情中主要扮演智庫，多次派員協助病媒蚊監測化學成效評估，並協助媒合地方政府與空拍無人機廠商合作，找尋天溝或空屋頂樓水塔等人力難以巡查的隱性孳生源，針對高處天溝積水處及防火巷投擲防治藥物，防堵疫情擴散。

劉韋良也提醒，無論屋內或屋外只要容易積水的地方都是病媒蚊孳生的場所，要記得「巡、倒、清、刷」加強清除孳生源，從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，以減少病毒再傳播的可能。如經醫師診斷感染登革熱，請多休息多喝水，遵照醫師指示服藥。

劉韋良表示，「無人車」若搭載藥劑噴灑裝置，不但能夠監測，還能夠達到同步撲殺病媒蚊的作用。記者鄒尚謙／攝影
劉韋良表示，「無人車」若搭載藥劑噴灑裝置，不但能夠監測，還能夠達到同步撲殺病媒蚊的作用。記者鄒尚謙／攝影
劉韋良表示，空拍無人機可找尋天溝或空屋頂樓水塔等人力難以巡查的隱性孳生源。記者鄒尚謙／攝影
劉韋良表示，空拍無人機可找尋天溝或空屋頂樓水塔等人力難以巡查的隱性孳生源。記者鄒尚謙／攝影

病媒蚊 疫情 登革熱

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