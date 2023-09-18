無人車結合AI防治登革熱 國衛院最新研究登國際期刊
台灣登革熱疫情持續延燒，疾管署副署長羅一鈞更親自揮軍南下坐鎮，希望能令疫情退燒。國衛院今公布最新研究，利用「無人車」進入下水道，以殺蟲劑噴灑或用高溫水槍沖洗有斑蚊出現蹤跡的溝渠，有效降低病媒蚊孳生，研究成果今年6月發表於國際期刊《PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES》。
今年全台登革熱疫情嚴重，已累計破8千例本土個案，南台灣成為最大重災區，各地方政府都絞盡腦汁「治蚊」。國衛院最新研究「無人車」也能夠派上用場，透過改裝的無人地面車輛系統，同時搭載實時觀測儀器，進入水溝等隱蔽區域，準確追蹤病媒蚊的活動。
經緯航太董事長羅正方表示，研究團隊107年時，在高雄市5行政區部署相關設備技術，同時使用蚊子誘殺桶監測病媒蚊密度。研究結果顯示，在有病媒蚊蹤跡的溝渠進行噴灑殺蟲劑和高溫水槍沖洗後，溝渠病媒蚊密度指標由0.62降至0.19，同時節省了人工勞動成本，安全性也有所提升。
國衛院蚊媒中心專案助研究員劉韋良表示，「無人車」目前在水溝可能會受到樹枝、剝落的水泥等阻礙，需要另請衛生局先事清理溝渠後才能作業，清理同時也達到病媒蚊防治，無人車則可擔任日常監測的用途；雖然今年的疫情中尚未有地方政府投入「無人車」防治病媒蚊，不過，若能夠搭載藥劑噴灑裝置，不但能夠監測，還能夠達到同步撲殺病媒蚊的作用。
羅正方說，無人車系統未來可結合AI，可遠端無線遙控及辨識影像判別蚊種等，大幅提升效率及改善人力巡查限制。雖然無人車本次尚未投入疫情防治中，不過，「航空無人機」已發揮作用，透過空拍方式找出在地面上無法找到的積水源，甚至能夠進行投藥作業，完整的掌握城市中病媒蚊孳生情形，有效降低登革病毒傳播的機會。
劉韋良說，國衛院在此次疫情中主要扮演智庫，多次派員協助病媒蚊監測化學成效評估，並協助媒合地方政府與空拍無人機廠商合作，找尋天溝或空屋頂樓水塔等人力難以巡查的隱性孳生源，針對高處天溝積水處及防火巷投擲防治藥物，防堵疫情擴散。
劉韋良也提醒，無論屋內或屋外只要容易積水的地方都是病媒蚊孳生的場所，要記得「巡、倒、清、刷」加強清除孳生源，從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，以減少病毒再傳播的可能。如經醫師診斷感染登革熱，請多休息多喝水，遵照醫師指示服藥。
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