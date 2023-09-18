感染症流行新趨勢 醫示警三大病毒「感覺綿綿無止盡」
還有一個多星期，中秋節即將到來，最近天氣逐漸轉涼，早晚溫差大，各類病毒已開始活躍。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢，如好發秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加。小兒科醫師王韋力也在文章下方留言，與其他兒科醫師開會發現，最近診所、急診、病房通通都滿出來了。
謝宗學昨發文指出，前一天夜班感受到新一波感染症流行三大趨勢，
第一、好發於秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加
第二、高燒不退病人中，腺病毒感染比例上升
第三、快篩檢驗出 B 型流感的比例增加
謝宗學指出，今年流感的趨勢，先是A型流感H3N2，再來是A型流感H1N1，現在會不會逐漸變成B型流感為主流？過去的經驗是如此，今年會不會複製流感疫情由A流轉變成B流的趨勢？
小兒科醫師王韋力也在文章下方留言表示，與其他兒科醫師開會發現，「最近診所、急診、病房通通都滿出來了」，也有家長指出，「每一種病毒還可以一次兩次三次一直得，真的很累」，謝宗穴則回應「一種接著一種病毒感染，感覺綿綿無止盡。」
謝宗學臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」全文
上完昨天夜班感受到新一波感染症流行趨勢：
1. 好發於秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加
2. 高燒不退病人中，腺病毒感染比例上升
3. 快篩檢驗出 B 型流感的比例增加
今年流感的趨勢，先是 A 型流感 H3N2，再來是 A 型流感 H1N1，現在會不會逐漸變成 B 型流感為主流？過去的經驗是如此，今年會不會複製流感疫情由 A 流轉變成 B 流的趨勢？
▪ 【話題】沒買氣？iPhone 15蘋果官網開搶 別買這款容量！全色系20分鐘秒殺
▪ 【話題】iPhone 15能用Type-C安卓充電線嗎？蘋果官方給答案了 注意1關鍵
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言