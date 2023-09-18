快訊

雙語國家害慘前教育部長？ 馬英九轟「既無必要也辦不到」

80分鐘要價2.3萬！一對一晤談收費惹議 賴佩霞：在台從未從事心理師

《我猜》世新校花宣告懷孕了 網震驚「四天沒PO就大肚子了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感染症流行新趨勢 醫示警三大病毒「感覺綿綿無止盡」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢。圖／取自臉書
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢。圖／取自臉書

還有一個多星期，中秋節即將到來，最近天氣逐漸轉涼，早晚溫差大，各類病毒已開始活躍。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢，如好發秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加。小兒科醫師王韋力也在文章下方留言，與其他兒科醫師開會發現，最近診所、急診、病房通通都滿出來了。

謝宗學昨發文指出，前一天夜班感受到新一波感染症流行三大趨勢，

第一、好發於秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加

第二、高燒不退病人中，腺病毒感染比例上升

第三、快篩檢驗出 B 型流感的比例增加

謝宗學指出，今年流感的趨勢，先是A型流感H3N2，再來是A型流感H1N1，現在會不會逐漸變成B型流感為主流？過去的經驗是如此，今年會不會複製流感疫情由A流轉變成B流的趨勢？

小兒科醫師王韋力也在文章下方留言表示，與其他兒科醫師開會發現，「最近診所、急診、病房通通都滿出來了」，也有家長指出，「每一種病毒還可以一次兩次三次一直得，真的很累」，謝宗穴則回應「一種接著一種病毒感染，感覺綿綿無止盡。」

謝宗學臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」全文

上完昨天夜班感受到新一波感染症流行趨勢：

1. 好發於秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加

2. 高燒不退病人中，腺病毒感染比例上升

3. 快篩檢驗出 B 型流感的比例增加

今年流感的趨勢，先是 A 型流感 H3N2，再來是 A 型流感 H1N1，現在會不會逐漸變成 B 型流感為主流？過去的經驗是如此，今年會不會複製流感疫情由 A 流轉變成 B 流的趨勢？

流感 醫師 疫情

延伸閱讀

喝止咳藥水仍咳黃綠色濃痰 醫一看竟是遭「雙重夾攻」

台大醫院星月計畫上路5年 聯盟助病人轉診降急診壅塞

免疫負債+超過4種病毒正爆發 醫籲「這年紀」最需注意

3小時抓到3個RSV 最小才5個月 醫：如流感今年異常爆發

相關新聞

周五微弱鋒面掠過北部海面 吳德榮：下周恐有多個熱帶擾動

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，周五、六微弱鋒面掠過北部海面，轉微弱東北風，...

吳聖宇：周五起東北風漸增高溫降 熱帶擾動是否影響中秋再觀察

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，周五起東北風漸增強高溫稍降，北部、東北部、東部白天高溫有機會降到30度上下。新的熱...

感染症流行新趨勢 醫示警三大病毒「感覺綿綿無止盡」

還有一個多星期，中秋節即將到來，最近天氣逐漸轉涼，早晚溫差大，各類病毒已開始活躍。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗...

宜蘭、花蓮該在極端氣候下蓋水庫？專家點出一大問題

在極端氣候下頻傳斷流，專家認為，造成斷流的因素很多，必須從溪流的上中下游長期監測、收集大數據，分析所需的工業用水或農業用...

山道猴子能有不同的人生嗎？ 做到這3件事可免陷入窘境

《山道猴子的一生》為 YouTube 創作者 Eric Duan 自製的短篇網路動畫，很多人難以理解主角為何明明已經超出...

就是今晚！國慶焰火台中試放 這區域從中午開始管制

今年的國慶焰火將在台中市中央公園登場，今天將展開試放焰火行程，市府從今天中午開始，在施放焰火的周邊區域，規畫有兩區域「布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦