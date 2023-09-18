山道猴子能有不同的人生嗎？ 做到這3件事可免陷入窘境

《山道猴子的一生》為 YouTube 創作者 Eric Duan 自製的短篇網路動畫，很多人難以理解主角為何明明已經超出了能力可負擔的狀況，仍不斷的追求重機與改裝車？寧願拚命工作、 找人借錢也要維持自己的人設？高雄張老師中心表示，只要能做到這3件事，山道猴子可能就有不同的人生。

《山道猴子的一生》劇情講述一名傲慢的年輕人，熱衷於騎車跑山，因虛榮心作祟，買了二手重機，獲得朋友羨慕眼光、得到社群關注，但也就此讓他迷失方向、價值觀錯亂。為了在朋友面前打腫臉充胖子，導致負債累累，經濟壓力過大欲釋放壓力，而上山競速，因車速過快而走向死亡的結局。

高雄張老師中心表示，在網路普及的現代，許多年輕人為受認同、彰顯自己的價值感，逐漸僅追求外在的光鮮亮麗，而忽略了內在真實的需求。受虛榮心的驅使，而使自己的財務狀況進入了窘境，但卻選擇無視這個現實。建議平時需多注意自身理財狀況，量力而為，擁有合適的自我認同感，莫為了得到外界認可，而忽略了自身能力是否能夠負荷。

以《山道猴子的一生》主角的理財觀念為借鏡，張老師呼籲年輕人要建立3項理財觀念。第一，支出不可大於收入，主角為成為社群網紅而不惜花錢改車，不僅向朋友借錢且導致卡債、貸款纏身，每月入不敷出。沒有衡量個人的收入狀況，就隨意刷卡、借貸，因此陷入「先享受後付款」的泥淖。建議消費前先思考是否為必要開銷，能減少不必要的浪費。

第二、不輕易借信用貸款，主角為維護個人面子，而隨意借信貸讓女友買車、改車，由於沒有事先衡量個人還款能力，繳不出貸款且利息越滾越多，導致須頻繁加班來還錢。如需申請信貸，應先評估該筆支出是「必要」 還是「想要」，並試算借信貸的總費用、利率、可否負擔每月還款等，以確保個人信用紀錄、財務狀況不受嚴重影響。

第三，信用卡分期付款不繳最低應繳金額，主角熱衷玩車、改車，為在社群炫耀，向二手車行以刷卡分期付 款來買重機，但每月收入有限的他無力繳付全額的信用卡費，只繳最低應繳金額，最終連最低應繳金額都逾期未繳，不斷累積循環利息，也導致自己欠債累累。

張老師指出，《山道猴子的一生》主角的境遇可能不只是個人選擇，而是成長經驗和所處的環境養成。為避免因經濟問題而導致憾事發生，必要時尋求專業上的協助，也是舒緩情緒壓力的方法之一。提醒家長及學校，可針對學生的財務知識教育進行教育課程，培養年輕族群養成基本金融觀念與能力，抵禦外在誘惑。

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