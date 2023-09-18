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賈新興：22日至25日台灣受微弱東北風影響 東北角零星短暫雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
22日至25日台灣受微弱東北風影響，東北角零星短暫雨。本報資料照片
22日至25日台灣受微弱東北風影響，東北角零星短暫雨。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道指出，22日至25日台灣受微弱東北風影響，其中22日至24日東北角有零星短暫雨，新竹以南山區午後有零星短暫雨，25日午後山區有零星短暫雨，傍晚至深夜東北角及宜花有局部短暫雨。

至於明天苗栗以南山區午後有零星短暫陣雨，20日台東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後桃園以南有零星短暫陣雨，21日北部及中南部午後有零星短暫雨。 

26日至27日台東沿海及恆春半島有局部短暫雨，午後嘉義以南有零星短暫雨。

賈新興指出，目前觀察24日至25日菲律賓東方外海有熱帶性低氣壓發展趨勢，看來成颱機率很低，只有一到兩成，但熱帶擾動變低氣壓機會比較高。後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

台東 恆春 賈新興

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