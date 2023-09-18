兒童吃飯勿吃這種魚！醫生警告：鼻咽癌風險高七倍 5症狀要求醫
幼童身心發展尤其需要注重飲食，台灣有醫生提醒，如果年幼時經常食用1類魚，成長後罹患鼻咽癌機率將比正常人高七倍。鼻咽癌是常見癌症之一，如果出現聽力減退、持久鼻塞等5項常見徵症，就要及早求醫了。
綜合媒體報導，台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人於節目《健康2.0》指出，「基因遺傳」、「EB病毒（第四型人類皰疹病毒）感染」、「醃漬食物」是出現「鼻咽癌」3大主因，當中「醃漬食物」需要注意飲食。
婁培人舉例，除了醬菜、菜脯、泡菜、榨菜、醃蘿蔔，還有鹹魚等，如果經常及大量食用，患上鼻咽癌機率會增加非常多。他引述研究表示，，如果在年幼時食用大量鹹魚等「醃漬食物」，長大後患鼻咽癌風險會較一般人高七倍；若成年後才常吃醃漬物，影響鼻咽癌機率則較小，呼籲家長們避免讓孩童吃過量醃漬食物。
根據香港衞生署衞生防護中心，鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病，患者以男性居多，較常見於中國南部，特別是廣東人士，常見症狀包括以下5項。
1）頸部出現無痛腫塊
2）鼻及喉分泌帶血
3）聽力減退或局部失聰，耳鳴
4）經常復發的中耳炎
5）持久鼻塞
香港衞生署衞生防護中心又提醒，可透過避免進食鹹魚或煙薰食品，以及不吸煙來保護鼻腔及喉部，以預防患上鼻咽癌。
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文章授權轉載自《香港01》
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