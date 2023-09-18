玉山攻頂後...台灣抗癌協會挑戰1100公里單車環台 海內外逾百人響應

台灣社會對號稱能以神明附身發揮功能的「乩童」（童乩）並不陌生，但不少人帶著負面眼光。中央研究院史語所已故特聘研究員林富士著作「巫者的世界」近來在台首次出版，其中多篇論文研究乩童，發現早從清代起，「士人」階層就普遍排斥乩童，日本政府也對乩童設下諸多限制。但如此弱勢族群，為何成為政府的眼中釘，卻能在台灣社會長期存活，始終吸引信眾？

2023-09-18 08:00