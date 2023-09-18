玉山攻頂後...台灣抗癌協會挑戰1100公里單車環台 海內外逾百人響應
繼年中登玉山活動後，台灣抗癌協會將在11月舉行「不倒騎士」挑戰1100公里環台活動，從台北馬偕醫院出發繞行台灣一圈終點在新北市政府前廣場，邀請癌友一起挑戰該活動，也希望藉由這項活動，鼓勵所有癌友一起走出戶外，運動抗癌，報名截至10月底，目前除了國內報名踴躍，更有香港癌友將組團挑戰，超過百人響應。
台灣抗癌協會「不倒騎士」活動每年於11月舉行，邀請癌友為生命環台騎行1100公里的，理事長吳興傳表示，這些人身上有癌腫瘤，卻毅然抉擇突破自身、家庭及社會等障礙，經長時間鍛煉，挑戰每天騎逾百公里單車挑戰。
吳興傳說，受到科技與工作影響，很多人沒時間運動，甚至健康亮起紅燈，希望透過這樣活動，除了讓民眾瞭解癌友的抗癌過程與痛苦經歷，以及勇於接受人生的癌挫折與積極面對癌，更鼓勵癌友能夠站出來勇敢面對，積極抗癌。
2023年的「不倒騎士騎出生命」國際單車環台活動，定於11月5日上午10點從台北馬偕醫院出發，預訂11月14日下午3點抵達新北市市民廣場，報名截至10月底，本次活動有來自台灣與海外的抗癌騎士包含家屬共50人，各地益騎關心癌的公益陪騎車友超過百人響應。
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